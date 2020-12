(ultima ora)- Esplode fabbrica fuochi d’artificio a Casalbordino. Tre le vittime e diversi feriti.Operazioni in corso

Sulmona, 21 dicembre– Tragedia nel pomeriggio a Casalbordino, in provincia di Chieti, per l’esplosione nella fabbrica di fuochi d’artificio Esplodenti Sabino in Contrada Termini. L’esplosione è avvenuta in prossimità della Cantina Sociale Casalboridno vini. Secondo le prime informazioni dei vigili del fuoco, che si trovano già sul posto insieme agli artificieri, ci sarebbero tre vittime ma non si esclude che il numero possa aumentare. È probabile che ci siano anche dei feriti ma al momento non si hanno riscontri. Diverse ambulanze partite dagli ospedali di Lanciano, Vasto e Ortona sono già sul posto, oltre all’elicottero del soccorso da Pescara. Evacuato anche un grande distributore di benzina mei paraggi dal quale sono stati fatti andare via molti tir che operano della vicina zona industriale. (h 17,30)

Ugl:inacettabile tragedia sul lavoro

Sulmona, 21. dicembre- “L’UGL esprime sgomento per la grave tragedia sul lavoro avvenuta oggi a Casalbordino, in provincia di Chieti dove si e’ verificata un’esplosione all’interno di una fabbrica di fuochi d’artificio in cui hanno perso la vita 3 persone. L’ennesimo e inaccettabile incidente sul lavoro, sul quale mi auguro che le Forze dell’ordine facciano piena luce. Occorre intensificare gli sforzi implementando i controlli e la formazione sulla sicurezza, soprattutto laddove si svolgono mansioni ad alto rischio infortuni per fermare una volta per tutte queste stragi. In tal senso l’UGL e’ in tour in Italia con la manifestazione ‘Lavorare per Vivere’ al fine di sensibilizzare l’opinione pubblica sul triste fenomeno delle ‘morti bianche'”. Lo affermano in una nota congiunta Paolo Capone, segretario generale dell’UGL e Gianna De Amicis, segretario regionale UGL Abruzzo, in merito all’esplosione che si e’ verificata in una fabbrica di fuochi d’artificio a Casalbordino, in provincia di Chieti (h.17,40)

Marsilio si sta recando a Casalbordino

Sulmona, 21 dicembre– Marsilio si sta recando a Casalbordino, luogo dell’esplosione di una fabbrica che si occupa di demilitarizzazione di esplosivi Il presidente della Regione Abruzzo, Marco Marsilio, dopo essere intervenuto in Consiglio regionale per manifestare la vicinanza ai familiari delle vittime dell’incidente di Casalbordino e il cordoglio della Giunta e del Consiglio, ha lasciato i lavori dell’aula per raggiungere il luogo dell’esplosione. (h. 17,50)

Pd: notizie terribili, sgomento

Sulmona, 21 dicembre– “Giungono notizie terribili da Casalbordino e dalla fabbrica Esplodenti Sabino. Esprimiamo indignazione e sgomento di fronte a questa ennesima pesantissima tragedia”. Lo dichiara Daniele Marinelli, responsabile Economia e lavoro del Partito Democratico abruzzese, raggiunto dalla notizia dell’esplosione della fabbrica e che conta al momento 3 vittime, ma su cui continuano gli accertamenti. “Soltanto pochi giorni fa, il presidente della Repubblica Mattarella aveva ammonito- ricorda- ‘un Paese con un alto numero di morti sul lavoro e di disabili da lavoro non ha raggiunto un livello di civilta’ adeguato’. In attesa che sia fatta piena luce sulla dinamica dell’accaduto, esprimiamo profondo cordoglio e vicinanza alle famiglie delle vittime” (h.18,00)

( segue)