( ultima ora)- Calcio: il Pescara batte il Perugia e resta in serie B

Sulmona, 15 agosto- Il Pescara resta in serie B. E’ questo il verdetto della finale di ritorno dei playout di Serie B che si è giocata questa sera a Perugia allo Stadio “Curi”. Il verdetto è arrivato dopo i calci di rigore a conclusione di una partita intensa e combattuta che ha visto il portiere abruzzese Fiorillo parare due rigori di fila. Il Perugia dopo questo verdetto retrocede in serie C. Nella partita di andata giocata allo stadio Adriatico il Pescara si era imposto per 2-1 identico risultato in favore del Perugia questa sera dopo i tempi supplementari