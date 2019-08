Sulmona, 20 agosto– L’elicottero del 118, con a bordo il tecnico di elisoccorso del Soccorso Alpino e Speleologico Abruzzo, sta intervenendo sul Corno Piccolo, Gran Sasso, per prestare soccorso a una cordata di alpinisti in difficoltà per una caduta improvvisa di sassi. Per agevolare le operazioni si sta recando sul posto anche una squadra del Soccorso Alpino. Al momento non si conoscono altri particolari dell’incidente. (h. 13,15)