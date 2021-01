Ultima giornata di screening oggi per le scuole e per le frazioni di Badia e Bagnaturo. Ecco i risultati

Sulmona, 6 gennaio- Ultima giornata di screening oggi per le scuole e per le frazioni di Badia e Bagnaturo. Sono 640 i tamponi effettuati per la popolazione scolastica di cui due sono risultati positivi, nella ex Caserma Battisti, a cura degli Alpini della Protezione civile Ana Sulmona. Sono invece 246 ad essersi sottoposti ai tamponi nel Centro Sociale Polivalente della Badia, tutti negativi al test, nello screening organizzato dal Comune di Sulmona d’intesa con il Comune di Pratola Peligna, in una tre giorni dedicata a contenere la diffusione del contagio, in seguito a un focolaio sviluppatosi nelle due frazioni in questi giorni. Nei due giorni nella ex Caserma Battisti sono stati 1.232 i test effettuati e individuati 4 positivi. Mentre nelle due frazioni complessivamente nei tre giorni sono stati 737 i test e 5 i positivi