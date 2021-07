Uil: la Sanità in provincia dell’Aquila, così proprio non va

La Uil regionale sta elaborando insieme agli altri sindacati confederali una controproposta da presentare all’assessore regionale alla Sanità Nicoletta Verì per la riorganizzazione della rete ospedaliera e l’assegnazione dei posti letto.

Sulmona, 20 luglio– Conferenza stampa questa mattina a Sulmona, nella sede della UIL cittadina, per affrontare il delicato tema della sanità nella provincia dell’Aquila, la quale purtroppo da molto tempo versa in condizioni di forte difficoltà, determinando il rischio di creare un disservizio della sanità nel territorio Aquilano. Presenti Gianfranco Giorgi responsabile provinciale Dipartimento Sanità Pubblica Uil Fpl, Antonio Ginnetti segretario provinciale Uil Fpl L’Aquila, la dottoressa Gianna Tollis responsabile dei medici e membro del consiglio dei medici UIL FPL, Claudio Incorvati consigliere provinciale con delega alla sanità provinciale Sulmona alto Sangro, Mauro Incorvati membro del consiglio direttivo della UIL FPL per la provincia dell’Aquila.

Molti i temi affrontati aventi come argomento la sanità la quale, nel territorio della provincia dell’Aquila, versa da tempo in grande difficoltà soprattutto nella città di Sulmona e nell’alto Sangro. Per la prima volta, si uniscono tutti i territori della provincia dell’Aquila, sotto l’egida di garantire un’ottima sanità al fine di rispettare l’articolo 32 della Costituzione Italiana, il quale tutela e garantisce il diritto alla salute. Fra i temi affrontati il forte precariato nella provincia dell’aquila, a differenza delle altre ASL delle provincie Abruzzesi, il quale vede operare professionisti in tutti i settori della sanità non ancora stabilizzati. Mancano professionisti in ogni settore lavorativo, con la situazione che si è ancora più aggravata nel corso della grave epidemia, che da oltre un anno imperversa.

Mancano medici, infermieri, personale amministrativo, assistenti OSS, radiologi, ed occorre far in fretta al fine di evitare che la situazione si gravi sempre più. Al cento della sanità vi deve essere il cittadino al quale deve essere garantita nel territorio una valida e professionale sanità; la sanità si attua in ogni angolo del territorio dalla città dell’Aquila capoluogo di regione, sino alla frazione con pochi abitanti; non esistono cittadini di serie a e di serie b, ma si fronte al diritto alla salute, costituzionalmente previsto e tutelato, ogni cittadino deve essere considerato in maniera uguale. Uno dei pilastri fondamentali del futuro della sanità è il piano sanitario, il quale deve rispettare tutti i cittadini i quali sono il pilastro della società civile. Cittadini e territorio sono un binomio inscindibile al fine di garantire un ottimo servizio sanitario. La sanità sia pubblica sia privata deve agire in maniera complementare poiché sono altro binomio fondamentale per il diritto alla salute. Si è precisato che la clinica San Raffaele di Sulmona, insieme all’ospedale civile cittadino, attuano in maniera precisa e perfetta il binomio pubblico privato. Troppi precari non ancora stabilizzati nella sanità della provincia dell’Aquila, a differenza delle ASL delle atre province, troppa carenza di personale, realtà che determinano difficoltà nel funzionamento dei reparti. Occorrono urgentemente concorsi e stabilizzazioni dei precari anche perché, a parità di lavoro, un precario ha sempre delle penalizzazioni nonostante faccia lo stesso lavoro di uno divenuto stabile. Dall’attuale Direttore Generale si attendono risposta concrete ai tanti, troppi problemi che affliggono la sanità della provincia dell’Aquila. La situazione dell’ospedale civile di Sulmona, come ha precisato la dottoressa Gianna Tollis è di forte difficoltà, con le unità operative le quali, nonostante la difficile situazione, grazie alla professionalità, allo spirito d’abnegazione del personale operante, continuano a fornire un servizio valido e professionale nonostante l’aggravarsi della situazione per la pandemia da Covid. La città di Sulmona è punto di riferimento anche per i territori limitrofi, così come lo è l’Alto Sangro. Fornire una sanità professionale senza dover percorrere molti chilometri può salvare una vita poiché, il tempo, può essere determinante per salvare una vita umana. Nell’ospedale Sulmonese anche il pronto soccorso è in affanno, così come il laboratorio analisi, la radiologia, anch’essi sevizi fondamentali per il cittadino se sol si pensa che, le analisi del sangue, sono il pilastro fondamentale per iniziare un’indagine medica per eventuale diagnosi di una patologia. La provincia dell’Aquila è molto estesa con i suoi 108 comuni; non mantenere la sanità efficiente in tutto il territorio aquilano, significa creare notevoli difficoltà, con il rischio di non poter garantire un valido servizio sanitario.

I rappresentati della UIL hanno precisato che le loro condizioni, i loro consigli, le loro esperienze, le loro esortazioni, non sono state ascoltate. Sulmona, merita di avere l’ospedale di primo livello, poiché è punto di riferimento per l’intero territorio, per quelli confinanti. Tutto il territorio aquilano dalla Marsica all’Alto Sangro, transitando per il territorio Peligno, è unito sotto l’egida dei valori del diritto alla salute costituzionalmente tutelato. Per il futuro si attendono risposte concrete al fine di risolvere il problema della sanità nella provincia dell’Aquila. La Regione nel settore della sanità si muove a due velocità eterogenee, con realtà differenti. Questo deve assolutamente essere scongiurato.

Andrea Pantaleo