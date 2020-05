Ue: premier Conte a “La Stampa”, gli aiuti devono arrivare subito

Sulmona, 28 maggio– “Ci abbiamo creduto quando in pochi ci avrebbero scommesso”. Per Giuseppe Conte godersi il momento vuol dire riavvolgere il nastro e riguardarsi l’intero film di come si e’ arrivati fin qui. Fare i conti con gli ostacoli, gli scoraggiamenti, le speranze, i sussurri di chi, anche nella maggioranza di governo, gli diceva di lasciare perdere, che tanto e’ cosi’ che funziona in Europa, che e’ la solita storia italiana. “In molti – racconta a “La Stampa” -, anche sul piano interno, mi invitavano ad essere cauto e a non espormi dicendo che avrei sicuramente rimediato una cocente sconfitta politica. Ma sono stato sempre consapevole che una reazione europea forte e unitaria era assolutamente necessaria non solo per l’Italia ma anche per il futuro stesso dell’Europa”. Certo, non ci sono gli eurobond, imprescindibile punto di partenza della trattativa, ma passo dopo passo le ambizioni si sono ridimensionate e trasformate. La quota di sussidi cosi’ alta, molto piu’ alta della parte di prestiti, e’ un buon compromesso per il presidente del Consiglio.Prima la sponda con Emmanuel Macron, poi quella con Angela Merkel sono state cruciali. E il giorno della proposta franco-tedesca ha capito che forse questa volta ce l’avrebbero fatta, nonostante l’opposizione dura, ruvida, dei riluttanti falchi olandesi e austriaci. “Con i leader europei piu’ contrari o perplessi mi sono confrontato piu’ volte, anche in modo molto franco, invitandoli a considerare che senza una risposta adeguata avremmo distrutto il mercato unico e compromesso irrimediabilmente tutte le catene di valore. Una risposta buona ma tardiva sarebbe stata inutile”. (h.9,00)