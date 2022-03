Ucraina: la solidarietà della Camerata Musicale Sulmona

3.100,00 euro l’incasso del concerto consegnato al gruppo dei musicisti ucraini National Chamber Ensemble “KYIV SOLOISTS”

Sulmona,7 marzo– Grande emozione e partecipazione domenica pomeriggio al Teatro M.Caniglia di Sulmona per il concerto dei “Solisti di KYIV”proposto dalla Camerata Musicale Sulmonese.

La serata si è conclusa con 10 minuti di applausi da parte di un pubblico che si è alzato in piedi per un ulteriore dimostrazione di apprezzamento e solidarietà nei confronti dei dodici musicisti sorpresi dalla notizia della guerra in Ucraina la scorsa settimana al loro arrivo in Italia per una breve tournée.

Isolisti di Kiev, infatti, tutti giovani, madri e padri di famiglia sono partiti dall’Ucraina ma una volta arrivati hanno saputo dell’invasione del loro Paese. Il primo istinto per per loro è stato di tornare a casa dove hanno i loro bambini e le loro famiglie ora sono sfollate. “Ognuno di noi ha l’anima ferita- aveva dichiarato il portavoce Anatolij Vasylkivskyi- E’ molto difficile per noi suonare in questo stato.” Ma poi il gruppo ha rispettato tutti gli impegni con tutti gli appuntamenti previsti dalle Marche alla Puglia all’Abruzzo dove hanno ricevuto grande dimostrazione di solidarietà e attenzione.

A Sulmona, il Consiglio Direttivo della Camerata Musicale su suggerimento del Presidente Lando Sciuba e del Direttore Artistico Gaetano Di Bacco, aveva subito deciso di dare una dimostrazione concreta devolvendo tutto l’incasso della serata ai musicisti.

Alla fine del concerto, dopo il lungo e caloroso applauso carico di emozione per il pubblico e per tutti i componenti dell’Orchestra, il saluto del Sindaco di Sulmona Gianfranco Di Piero che ha annunciato una serie di iniziative della città in aiuto delle popolazioni nei territori di guerra.

Quindi il Presidente della Camerata Musicale Lando Sciuba e il Direttore artistico Gaetano Di Bacco hanno consegnato

ad Anatolji Vasylkivskyi ,portavoce dei KYIV SOLOISTS, la busta con l’incasso della serata consistente in € 3.100,00. Il Presidente Sciuba ha inoltre annunciato che l’Associazione della Camerata Musicale ha deciso di mettere a disposizione dei musicisti di Kyiv la Sala concerto nella propria sede in via dei Sardi, 9 affinché diventi per i Kyiv Soloists una “casa musicale”, per tutti loro un punto di riferimento artistico a Sulmona, in Abruzzo e in Italia.