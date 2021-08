Tutto pronto per “Sulmona in rosso” 5^ Edizione  

Sulmona, 26 agosto– Tutto pronto per la 5^ edizione di Sulmona in Rosso che si svolgerà da domani sabato 28 e domenica 29 agosto prossimi. L’evento ideato e organizzato da Walter TIRIMACCO Delegato per l’Abruzzo “Club Passione Rossa”, sarà un’occasione unica nella nostra regione, per vedere da vicino i bolidi della Ferrari.

Sabato 28 agosto appuntamento dalle ore 16.45 in Piazza Garibaldi a Sulmona dove gli equipaggi Ferrari potranno essere ammirati da vicino. Quest’anno si aggregheranno al corteo in città e alla mostra statica in Piazza Garibaldi anche le vetture sportive dell’Abarth Club Abruzzo Official presieduto da Filippo Colangeli. Per completare l’evento saranno esposti anche esemplari d’epoca di Vespa e di Camion.

Nell’occasione verrà fatto un saluto particolare a Fabio Barone, detentore di 3 Speed World Record realizzati con la Ferrari 458 su tratti di strada particolarmente pericolosi. Fabio Barone è in procinto di affrontare una nuova impresa. A bordo di una Ferrari F8 Tributo, andrà da Roma a Capo Nord assieme al suo co-pilota Alessandro Tedino con l’obiettivo di stabilire il record di percorrere oltre 4400 km in meno di 49 ore. Partiranno il prossimo 4 settembre alle ore 17,00 da Roma nello scenario unico di Via Dei Fori Imperiali.

Ospite dell’evento di sabato a Sulmona sarà anche Roberto Del Castello con un passato da Pilota professionista abruzzese sia di Rally sia di Formula 2. Il corteo dei 50 bolidi rossi Ferrari, domenica ripartiranno da Piazza Guido Ginaldi – Sulmona, alle ore 9:15. Passeranno per Pacentro (ore 9:30), Campo di Giove (ore 10:00), Pescocostanzo (ore 10:30), Rivisondoli (ore 10:40) per sostare per allo Snow Driving dell’Aremogna a Roccaraso.

Il Ferrari Club Passione Rossa, si legge in una nota, è il più importante Ferrari Club al mondo e per questo motivo siamo convinti che l’evento di questa fine di settimana sia un’occasione privilegiata per dare visibilità alle bellezze artistiche, naturali, ricettive ed enogastronomiche del nostro territorio. I video delle prime quattro edizioni sono state apprezzate e hanno avuto migliaia di visualizzazioni in tutto il mondo.

Per maggiori informazioni, fanno sapere ancora gli organizzatori, si potrà contattare il numero 347 2331961.