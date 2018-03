Pronto in città il piano sicurezza per la manifestazione della ” Madonna che scappa”

Sulmona, 31 marzo- Tutto pronto a Sulmona anche per quanto riguarda il piano per la sicurezza pubblica per fronteggiare al meglio anche per la giornata di domani gli aspetti organizzativi legati alla manifestazione della “Madonna che scappa” In una nota il sindaco della città Anna Maria Casini ha fatto sapere che in merito alla secolare manifestazione “Madonna che scappa” che, come da consolidata tradizione si terrà la mattina di Pasqua in piazza Garibaldi a Sulmona, è stato predisposto il Piano di Emergenza e di Evacuazione secondo le nuove disposizioni in materia di sicurezza e ordine pubblico previste dalla Circolare Gabrielli del 7 Giugno 2017 (e correlate disposizioni).

“Riteniamo opportuno informare la cittadinanza riguardo le novità che quest’anno sono state apportate, al fine di garantire le condizioni di sicurezza e ordine pubblico durante lo svolgimento della prestigiosa manifestazione, molto importante per la nostra città e il nostro territorio, supportando, in via eccezionale, in materia di safety e security, la Confraternita di Santa Maria di Loreto, organizzatrice”. E’ quanto affermano il sindaco Annamaria Casini e l’assessore Antonio Angelone.

Saranno 8 i varchi dislocati negli ingressi di piazza Garibaldi: 3 presso Largo Mercatello, 1 in via Dorrucci, 1 in via Santa Margherita, 1 nella zona sottostante la scalinata di Santa Chiara, 1 all’ingresso del parcheggio di Santa Chiara, 1 presso la gradinata sotto l’acquedotto medievale. Quindici minuti prima della “corsa”, momento clou della manifestazione “Madonna che scappa”, che avverrà intorno a mezzogiorno, i varchi saranno ridotti a 3 (1 Largo Mercatello, 1 ingresso parcheggio Santa Chiara, 1 gradinata sotto acquedotto), mentre i restanti varchi diventeranno “vie di fuga”. Gli accessi saranno presidiati da personale formato, forze dell’ordine, volontari di associazioni cittadine e carabinieri in pensione. Gli steward avranno il compito di instradare ed orientare i flussi di ingresso consegnando biglietti numerati “contapersone” per un numero massimo di 10 mila, in attesa di poter disporre di dispositivi elettronici all’avanguardia da attivare nei futuri eventi. Vigileranno, inoltre, in merito all’eventuale introduzione di oggetti pericolosi e potenzialmente atti ad offendere e di contenitori di vetro e/o metallici durante l’evento nella piazza, secondo l’ordinanza firmata oggi dal sindaco (n 27 del 30 marzo 2018). Parteciperanno alle operazioni di safety i volontari della Protezione Civile del territorio e dell’ Ana.

Con ordinanza sindacale è stata disposta l’apertura del C.O.C., in cui vengono attivate le funzioni: volontariato, amministrativa e sanità (due ambulanze saranno posizionate in piazza Garibaldi e piazza del Carmine). “Si tratta di disposizioni imprescindibili imposte dalla legge in base alla nuova normativa” precisano il sindaco e l’assessore “Sono state numerose le riunioni che si sono susseguite in queste giorni e non poche sono state le difficoltà a cui abbiamo dovuto far fronte supportando gli organizzatori per un evento così prestigioso e imponente. Ringraziamo Tonio Di Nisio, RSPP del Comune di Sulmona, e tutti coloro che si sono messi a disposizione e si stanno impegnando al fine di consentire la buona riuscita dell’evento nell’esclusivo interesse della città”. (h. 17,00)