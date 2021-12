Tutti in difesa Tribunali: lunedì ‘vertice’ a Sulmona

Sulmona, 23 dicembre- Lunedi 27 dicembre alle ore 11.00 si svolgerà una riunione del Coordinamento fra gli Ordini Forensi e Sindaci di Sulmona, Avezzano, Lanciano e Vasto e i Presidenti delle Province di L’Aquila e Chieti per la salvaguardia dei Tribunali sub-provinciali abruzzesi che, anche sulla scorta di quanto deliberato nella Assemblea dei nostri iscritti tenutasi il 14 dicembre u.s., abbiamo chiesto ed ottenuto si svolgesse in presenza qui a Sulmona. Lo annuncia Luca Tirabassi Presidente dell’Ordine degli avvocati di Sulmona

A tale incontro, che avrà luogo nel Palazzo di Giustizia di Piazza Capograssi, sono stati invitati tutti i Parlamentari (Deputati e Senatori) eletti in Abruzzo nell’intento di serrare le fila e pianificare, in modo concreto ed operativo, iniziative comuni ed urgenti di tutto il fronte politico volte, nell’immediato, all’inserimento nel testo del cd decreto “omnibus” della più volte invocata proroga del termine di chiusura dei 4 Tribunali in questione, ad oggi prevista per il 14 settembre 2022 e, in prospettiva, al consolidamento di una soluzione definitiva idonea a preservare la Giustizia di prossimità ed a scongiurare l’attuazione di una riforma, quella del 2012 sulla Geografia giudiziaria, attuata la quale, metà della Regione Abruzzo verrebbe privata di Tribunali che, dati ministeriali alla mano, risultano tra i più efficienti d’Italia.