Tutti in difesa del Tribunale di Sulmona

Sulmona, 29 maggio– Mobilitazione generale questa mattina a Sulmona in Piazza Capograssi, dinnanzi il palazzo di giustizia della città, per manifestare avverso il rischio di chiusura dei quattro tribunali della regione Abruzzo i quali sono Sulmona, Vasto, Lanciano, Avezzano. Il territorio peligno, già provato da soppressioni, chiusure, crisi economica, rischia di veder chiudere anche il tribunale della città. Presenti alla manifestazione il Sindaco di Sulmona Annamaria Casini, la senatrice Gabriella Di Girolamo, i consiglieri regionali Marianna Scoccia e Antonietta La Porta, Luca Tirabassipresidente dell’ordine degli avvocati di Sulmona, gli avvocati del foro di Sulmona, il dottor Giuseppe Belelli procuratore capo della Repubblica di Sulmona, tanti i sindaci della Valle Paligna, Alto Sangro, Valle Subequana, Valle del Sagittario, il vescovo della diocesi di Sulmona Valva Monsignor Michele Fusco, Angelo Caruso presidente della provincia dell’Aquila. Presenti anche alcuni esponenti sindacali fra i quali Mauro Nardella Segretario della Uil Pa penitenziaria alcuni Consiglieri comunali (Elisabetta Bianchi,Katia Di Marzio, Bruno Di Masci)

Molti i temi affrontati quali quello dei principi costituzionali espressi ed impliciti nella costituzione italiana sui quali si fonda la Repubblica Italiana; Luca Tirabassi, nel suo intervento, ha precisato che più della metà del territorio della regione Abruzzo vedrebbe la soppressione dei tribunali, con il rischio di non poter più garantire la giustizia. Più della metà della nostra regione sarebbe privata dei presidi giudiziari ritenuti d’importanza fondamentale. Il rischio è che si potrebbe avere un intasamento della giustizia, concentrando le attività giudiziarie nei tribunali delle città capoluogo di provincia. Altra preoccupazione è l’eventuale chiusura del tribunale in futuro potrebbe vedere anche le chiusure della procura della repubblica, delle sezione di polizia giudiziaria, del commissariato di pubblica sicurezza, determinando anche una riduzione del controllo del territorio al fine di stroncare ogni forma di criminalità. Marianna Scoccia, sindaco di Prezza e Consigliere regionale, nel suo intervento, ha ricordato che l’Abruzzo ha ventuno parlamentari, quattordici deputati e sette senatori, quindi ha precisato che la battaglia si dovrà continuare in Parlamento, organo costituzionale cui è demandato il potere legislativo. Antonietta La Porta,Consigliere regionale, ha rivolto un appello a tenere alta l’attenzione sia sul Tribunale che su altre battaglie che investono il Centro Abruzzo.

Mauro Nardella ha portato all’attenzione il binomio inscindibile istituti penitenziari tribunali, precisando che al fine di poter svolgere un’ottima amministrazione sia penitenziaria, sia della giustizia, il fondamentale collegamento penitenziari tribunali è inscindibile al fine di ottenere il servizio sia della giustizia, sia dell’amministrazione penitenziaria. Nardella,inoltre, ha ricordato che il supercarcere di Sulmona è uno dei più importanti sia d’Italia, sia d’Europa, e la presenza del Tribunale di Sulmona è fondamentale.

Il vescovo Michele Fusco ha ribadito che la chiesa, è presente da sempre nel rispetto e nella salvaguardia della giustizia, quale realtà e valore fondamentale della vita dei cittadini, della società civile. Il Sindaco di Sulmona Annamaria Casini nel corso del suo intervento ha sottolineato che, l’unità d’intenti, deve continuare ad esistere al fine di proseguire una battaglia fondamentale per la difesa del Tribunale di Sulmona. L’intenzione di tutti è di portare avanti la battaglia di prima linea al fine di preservare la vita del Tribunale di Sulmona; la preoccupazione consta nel pericolo di perdere ancora ulteriori servizi esistenti in città e nel territorio con il rischio di determinare l’ulteriore impoverimento delle risorse, aumentando lo spopolamento che, in questi anni, purtroppo è tornato ad essere tristemente protagonista. Si sono ricordati i principi espressi consacrati nella Costituzione italiana quali la naturalità del giudice; l’articolo 25 della costituzione sancisce che nessuno può essere distolto dal giudice naturale precostituito per legge. Altra norma costituzionale fondamentale è il principio del decentramento, contenuto nell’articolo 5 della costituzione, norma che dispone che la Repubblica attua il decentramento amministrativo e adegua i principi ed i metodi della sua legislazione alle esigenze dell’autonomia e del decentramento. A sostegno del principio e della norma costituzionale, la quale prevede il decentramento, la soppressione dei tribunali vedrebbe l’assenza del decentramento quale pilastro ritenuto indispensabile.

Nel 1954 il decentramento dei servizi viene attuato e realizzato in molti ministeri mediante l’attuazione e la realizzazione di ben diciassette decreti presidenziali, a dimostrazione di quanto importante sia per il territorio della Repubblica Italiana il decentramento amministrativo, il quale è principio importantissimo anche per la giustizia. La storia del palazzo di giustizia della città patria del poeta latino Publius Ovidius Naso è autorevole e, sin dall’inizio, ha sempre garantito l’amministrazione della giustizia in maniera illustre. La sua chiusura sarebbe altro colpo durissimo sia per Sulmona, sia per i territori facenti parte della circoscrizione giudiziaria del palazzo di giustizia sulmonese. La giustizia non ha bisogno di nessun termine aggiuntivo: la giustizia è giustizia

.Fra gli altri interventi va segnalato quello di Elisabetta Bianchi,avvocato, consigliere comunale, candidato a sindaco per le prossime amministrative che ha esaltato il significato della giornata odierna caratterizzata sopratutto dalla massiccia partecipazione dei sindaci che rafforza la cultura della solidarietà e della coesione territoriale

Andrea Pantaleo