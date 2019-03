Tutti a San Gabriele aspettando gli esami

Il tradizionale appuntamento giunto alla 39^ edizione a cento giorni dagli esami ha richiamato quest’anno oltre undicimila studenti che si sono avvicinati al santo patrono dei giovani ” perchè dia una mano in vista degli esami”. Una manifestazione unica nel panorama nazionale che si presenta come una specie di ritiro spirituale con preghiera, confessioni, messa e momento di festa

San Gabriele, 11 Marzo– Oltre unidicimila studenti provenienti da tutto l’Abruzzo ma anche dalle Marche hanno invaso il Santuario di San Gabriele (Teramo),il santo patrono dei giovani, per rinnovare un’antica tradizione,giunta alla 39 edizione,a 100 giorni dagli esami di maturità. La giornata è unica nel panorama nazionale e consiste in una specie di ritiro spirituale con preghiera, confessioni, messa e momento di festa. Non mancata ovviamente la scontata raccomandazione al santo protettore dei giovani e degli studenti perché dia una mano in vista degli esami. Cinquanta religiosi passionisti, tra cui venti confessori, a disposizione dei giovani per l’intera giornata. Due le messe in programma e quella delle 10,30 e’ stata celebrata da monsignor Lorenzo Leuzzi, vescovo di Teramo-Atri.

Le due messe si sono concluse con il rito della benedizione delle penne, ma anche di telefonini e tablet.Non si tratta di un rito magico, quanto piuttosto di un invito ai giovani nativi digitali perché facciano un uso sempre più consapevole e responsabile di questi mezzi moderni. Ma prima di questo i padri chiederanno agli studenti un piccolo sacrificio quaresimale: un’ora di digiuno da tablet e cellulari, durante la messa per la festa dei 100 giorni. Nel pomeriggio gli studenti si sono ritrovati in cripta per un momento di preghiera davanti al santo.La giornata è stata animata dai giovani della “Tendopoli San Gabriele” e dai giovani del gruppo portoghese “Juventute Passionista”, provenienti dalla città portoghese di Santa Maria da Feira, che hanno proposto un concerto. (h. 16,00)

Lucilla Di Marco