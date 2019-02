Tutti a casa ? Si, no.. forse

Sulmona, 22 febbraio- I giorni che verranno saranno complicati per la nostra città e sicuramente non migliori di quelli che vogliamo lasciairci alle spalle. Già perché lo spettacolo che si è consumato questa mattina a Palazzo San Francesco la dice lunga sulla qualità che esprime oggi la politica in questa città che si riflette inevitabilmente sul territorio. Manca ancora un’idea di buona amministrazione, di solidarietà civica, di impegno generoso convinto e leale da porre al servizio dell’intera comunità. Troppa litigiosità, troppe ingenuità, troppe presunzioni e poca umiltà da parte di chi trascinato immeritatamente in un’Aula che vanta una storia prestigiosa ha finito per svolgere, finora,un ruolo marginale di semplice comparsa.

Eppure questa Amministrazione era nata nel segno di una profonda spinta per assicurare un rinnovamento negli uomini ( e nelle donne) ma soprattutto per garantire alla città di guidare la costruzione di una politica nuova capace di guidare il governo del cambiamento ed il riascatto di un territorio.

E invece? Niente.Le speranze sono state tradite negli ultimi anni atto dopo atto. Per tutti vale ricordare il pastrocchio del doppio voto, a maggioranza, del Consiglio comunale sulla riorganizzazione della rete ospedaliera; sulla vicenda del polo di attrazione, sulla storia dell’area di crisi complessa, sul silenzio dei fondi del Masterplan concentrati tutti sull’Abbazia Celestiniana ( quanti posti di lavoro ha prodotto quella scelta?), sulla svendita degli enti sovracomunali, sulla mancata riorganizzazione della macchina amministrativa, sul fallimento della politica di coesione territoriale. E il discorso potrebbe proseguire all’infinito. Su queste ed altre cose si sarebbe dovuto parlare questa mattina a Palazzo San Francesco.

Voglio andare controcorrente e dare atto pubblicamente al sindaco Casini di aver,nel momento piu’ delicato della sua gestione, intuito con una mossa abibile di aprire un confronto pubblico e mettere tutti,maggioranza e opposizione, dinanzi alle proprie responsabilità.Non si hanno precedenti meno negli ultimi venti-trentanni

Perchè sia detto con molta franchezza gli spazi di manovra sono pochi e angusti e la città, al di là delle scemenze che si sentono ripetere costantemente, non puo’ essere lasciata sola, paradossalmente, nelle mani di un Commissario Prefettizio per molti mesi che potrebbe garantire solo il funzionamento amministrativo ma non puo’ sostituirsi alla politica. Cosa ne verrà fuori dalla consultazione ampia e diffusa delle prossime ore ? Spero indicazioni capaci di garantire a questa città la nascita di un governo dignitoso sia pure a termine. E siccome alcune partite importanti si giocheranno nei prossimi mesi all’interno del governo regionale e nazionale Sulmona non puo’ restare ai margini. Il Comune resta pur sempre l’interlocutore istituzionale privilegiato.

Ultima cosa.Un apprezzamento pubblico vogliamo testimoniare a Katia Di Marzio,Presidente del Consiglio comunale, professionista preparata e umanamente simpatica. Ha assolto in questi anni con grande dignità al suo ruolo istituzionale di garanzia in un’Assemblea disordinata e complessa. I giudizi ingenerosi che gli sono piovuti addosso in queste ore, anche da chi avrebbe fatto meglio a tacere, rafforzano la convinzione che anche all’interno di questo Consiglio comunale ci sono figure che meritano rispetto a dimostrazione che nella politica di casa nostra non sempre chi strilla ha ragione (h. 14,30)