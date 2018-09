Turismo sostenibile: domani vertice delle Regioni   in Abruzzo

Appuntamento di indubbio interesse in programma domani,martedì, nel monstero di Santo Spirito di Ocre. Organizzato dal Coordinatore della Commissione Turismo e Industria Alberghiera della Conferenza delle Regioni e Province Autonome,Giovanni Lolli, organizzato dalla Regione Abruzzo, in collaborazione con la Conferenza delle regioni e Legambiente, è rivolto agli assessori al Turismo delle Regioni italiane. Riconosciuto come forma di turismo durevole, rispettoso dell’ambiente, inclusivo e integrato, il turismo sostenibile si diversifica da altre forme di attività turistiche in quanto lascia inalterato l’ambiente naturale, storico e paesaggistico, pur senza inibire lo sviluppo di altre attività sociali ed economiche.

.L’iniziativa promossa dal Presidente vicario della Regione, Giovanni Lolli, in qualità coordinatore della Commissione Turismo e Industria Alberghiera della Conferenza delle Regioni e Province Autonome, organizzato dalla Regione Abruzzo, in collaborazione con la Conferenza delle regioni e Legambiente, è rivolto agli assessori al Turismo delle Regioni italiane, ai rispettivi direttori di area, nonché a giornalisti ed esperti nazionali, operatori del settore e amministratori locali.Il tema del turismo sostenibile e attivo è ormai un modello che sottende ogni forma di turismo. Riconosciuto come forma di turismo durevole, rispettoso dell’ambiente, inclusivo e integrato, il turismo sostenibile si diversifica da altre forme di attività turistiche in quanto lascia inalterato l’ambiente naturale, storico e paesaggistico, pur senza inibire lo sviluppo di altre attività sociali ed economiche.

Vista la crescente rilevanza che il tema sta assumendo a livello nazionale ed europeo, la tematica è stata posta e condivisa come prioritaria nell’agenda delle regioni italiane e il coordinatore della Commissione Turismo, oggi presidente vicario della regione Abruzzo, Giovanni Lolli, ha proposto un momento di riflessione e scambio di pratiche che faccia il punto sullo sviluppo su questa idea strategica di turismo.

Al vertice in programma ad Ocre(Aq) martedì prossimo sui temi del turismo sostenibile si parlerà anche di altre strategie. Dopo la presentazione di Giovanni Lolli, interverranno Alessandra Priante, per il Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali e del Turismo; Maria Elena Rossi in rappresentanza dell’Enit – Agenzia Nazionale del Turismo; Magda Antonioli, direttrice del corso di laurea Magistrale Acme dell’Università Bocconi, punto di riferimento in Italia per gli studiosi del turismo. A seguire si terrà un confronto tra una esperienza italiana e quella dei Paesi Baschi, aderenti a Necstour, importante rete turistica europea sul turismo sostenibile: interverranno e Inigo Uriarte, del settore Turismo del Governo basco, che parlerà della “Gestione integrata della costa Basca” e Gianfranco Ciola, Direttore del Parco delle dune costiere di San Lorenzo e del GAL della Val d’Itria in Puglia.

Il programma prevede l’illustrazione di best practices delle regioni Abruzzo e Lazio, della Federparchi, della cooperativa Il Bosso e sul CIS – Contratto Istituzionale di sviluppo, nonché sul recupero dei borghi montani. Concluderà i lavori Antonio Nicoletti, responsabile nazionale Aree Protette e Turismo Sostenibile di Legambiente, che presenterà il “Disciplinare sul Turismo Attivo Sostenibile” che sarà poi adottato dalla Regione. Si tratta di progetto unico in Italia, che consentirà di regolamentare le attività del turismo ecologico e attivo in Abruzzo, che prevede formazione per gli operatori e il rilascio di un logo che attesti la qualità della struttura ricettiva o del servizio. Il disciplinare arriva a conclusione di un progetto in collaborazione con la PMC – Polo del Turismo regionale, frutto del protocollo d’intesa tra Legambiente e regione Abruzzo, sottoscritto a luglio 2017, per la promozione della pratica del turismo attivo e sostenibile ed elemento integrato nel nuovo Piano regionale del turismo di recente approvazione