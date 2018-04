Turismo: Scanno fra le mete preferite

Scanno, 3 aprile– Favorii anche dalle ottime condizioni metereologiche la giornata di ieri, il lunedì di Pasqua, ha confermato la grande attenzione dei turisti nei confronti di Scanno che ha confermato ancora una volta meta turistica fra le più ambite e desiderate da parte dei turisti.

Ingente la presenza dei visitatori anche negli alberghi per la soddisfazioni degli operatori turistici del settore: alberghi, negozi, ristoranti, bar, gelaterie, oreficerie, hanno lavorato molto e di questo ne siamo contenti Un bel segnale per l’econlia locale che lascia ben sperare per la prossima stagione estiva.

L’ospitalità abruzzese che per tradizione è forte e gentile a Scanno si conferma come sempre professionale e di esperienza. Magnifica la giornata sul lago con i villeggianti i quali hanno noleggiato i pedalò per il tradizionale giro romantico. Il lago di Scanno dona momenti sentimentali, in particolare anche al tramonto, quando le ombre della notte iniziano a scendere sull’incantevole borgo Abruzzese, in un silenzio affascinante che sa di storia prestigiosa ed autorevole.

Il centro storico con molte chiese aperte ha consentito inoltre la visita storica ai luoghi di culto di Scanno, con i loro cimeli e bellezze artistiche secolari meravigliose, oltre all’eremo ed alla grotta di San Domenico, luogo questo posto a confine con la diga, la quale è collegata al lago di Scanno. Ogni persona che soggiorna a Scanno non può non avere il desiderio di tornarvi per vivere nuovi, emozionanti istanti. Per le vacanze pasquali del 2018 sia Scanno, sia il territorio circostante, hanno visto un’ingente presenza di visitatori segno questo di importanza notevole e di quanto rinomato sia il nostro territorio della regione Abruzzo. (h. 10,0)

Andrea Pantaleo