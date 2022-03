TUA assume: ecco il bando per dodici figure impiegatizie.

Giuliante “Un’ulteriore possibilità occupazionale. Un impulso concreto al contesto di riferimento abruzzese”

Sulmona 2 marzo Pronto un altro bando per Tua, questa volta con l’obiettivo di inserire nell’organico aziendale figure impiegatizie. È quanto viene annunciato in una nota dalla Società di Trasporto unico abruzzese nella quale viene spiegato che si tratta di una selezione pubblica per assumere 12 operatori qualificati d’ufficio che andranno ad operare all’interno dell’organizzazione aziendale in diverse aree.Le figure professionali, con profili di natura amministrativa, saranno destinate a tutte le aree direzionali della Tua, andando di fatto ad apportare alle stesse un nuovo contributo in termini professionali e di prospettiva.

Nello specifico, si tratta di 4 operatori qualificati destinati all’Area amministrazione, controllo e finanza, altri 4 all’Area legale, personale e acquisiti e altri 4 ancora all’Area tecnica-informatica. La formula del rapporto di lavoro è quella dell’apprendistato professionalizzante e tutte le informazioni relative al bando sono pubblicate sul sito internet aziendale www.tuabruzzo.it.

“La TUA sta dimostrando di riuscire a creare possibilità occupazionali nell’attuale perimetro del mondo del lavoro che non sta purtroppo attraversando un periodo positivo – ha spiegato Gianfranco Giuliante,presidente di TUA SPA – e la soddisfazione professionale di questo management sta anche nel fatto di riuscire a dare un impulso concreto, in termini di capacità di occupazione, nel nostro contesto di riferimento abruzzese, offrendo importanti possibilità come annunciato con l’ultimo bando attraverso il quale ricerchiamo dodici nuovi operatori qualificati d’ufficio da inserire nella nostra organizzazione”.

Il termine della scadenza del bando è fissata per il giorno 4 aprile 2022.