( documenti)- Troilo e la Brigata Maiella, attualità di alcune testimonianze

Il 24 settembre 2011 il prof Mario Setta,apprezzato collaboratore da sempre del nostro giornale, ma sopratutto studioso e conoscitore attento della storia della nostra città e del nostro territorio aveva scritto su queste colonne l’articolo che riproduciamo integralmente sia per rispondere alle sollecitazioni e richieste di molti amici lettori sia per riflettere sul valoredi alcune considerazioni, mai sbiadite dal tempo, che ieri come oggi assumono un valore straordinario

Sulmona, 15 gennaio-Il 24 settembre di undici anni fa, all’altare della Patria, nel discorso dal Vittoriano per l’inizio dell’anno scolastico, l’allora Presidente della Repubblica, Carlo Azeglio Ciampi, rivolse queste parole ad un migliaio di studenti pervenuti da varie parti in rappresentanza delle Scuole italiane:

“Provate a scrivere voi la storia d’Italia; raccogliete le memorie dei vostri paesi, delle vostre città. I vostri insegnanti potranno aiutarvi. Alcune scolaresche hanno già realizzato progetti del genere: ho letto un bel libro sulle vicende del 1943-44 a Sulmona…”.

L’anno precedente, il 23 settembre 1999, nella visita ufficiale in Abruzzo, dopo pochi mesi dalla sua elezione a Presidente della Repubblica Italiana, a L’Aquila aveva detto:

«Sono stati ricordati i rapporti miei, antichi e recenti, con la terra d’Abruzzo. Sono rapporti che lasciano un segno. Vissi qui alcuni mesi particolarmente intensi. Posso testimoniare di persona, per esserne stato beneficiario, di quello che fu l’atteggiamento degli abruzzesi nei confronti di coloro che si trovavano in condizioni di bisogno, fossero essi prigionieri alleati, fossero essi ebrei, fossero ufficiali o soldati dell’esercito italiano. Io qui passai alcuni mesi con alcuni amici, in particolare con un amico ebreo, un vecchio amico livornese. E un episodio, in particolare, mi è rimasto impresso nella mente. Quando, camminando una sera per una piccola via di Scanno, da una finestra un’anziana scannese mi fece un cenno, mi invitò a salire nella sua casa e mi offrì un pezzo di pane e un pezzo di salame. Questo mi ricorda quel bellissimo libro che hanno scritto gli alunni e gli insegnanti di una scuola di Sulmona – e che io conservo gelosamente – il cui titolo, se ben ricordo, è “ E si divisero il pane che non c’era”.»

Il libro al quale accennava il Presidente era stato curato da insegnanti e studenti del Liceo Scientifico Statale Fermi di Sulmona, che racconta il tempo di guerra e l’aiuto dato dalla popolazione ai prigionieri alleati in fuga dal campo di concentramento di Fonte d’Amore. Nell’elaborazione della ricerca storica avevamo per guida la frase, ripetuta spesso come uno slogan, dai maggiori storici del tempo, come Lucien Febvre, Fernand Braudel, Marc Bloch, Jacques Le Goff: “La storia è l’uomo”.

Trattando della Brigata Maiella, non potevamo non focalizzare la ricerca su Ettore Troilo, avvalendoci del libro di Nicola, Storia della Brigata “Maiella”, oggi ristampato da Mursia, del Diario della Brigata curato da Vittorio Travaglini e dei documenti e testimonianze orali dei protagonisti.

La storia della Brigata Maiella è la storia dell’Abruzzo che ha lottato, sacrificando 55 uomini, soprattutto giovani, per la liberazione dell’Italia. Da Casoli a Sulmona, nelle Marche, in Emilia e in Veneto.

Nata a Casoli il 5.12.1943 dal coraggio e dalla tenacia dell’avvocato Ettore Troilo. Personaggio dalla levatura dei grandi protagonisti che hanno fatto la storia: amico di Lussu, Turati, Matteotti, Trozzi, Amendola, Cianca, ecc. Una descrizione precisa e interessante dell’ambiente familiare e intellettuale che circonda Ettore Troilo è stilata nel primo capitolo “Una vita difficile” del libro di Carlo Troilo, dal titolo La guerra di Troilo, (vedi anche Appendice 4 della “Storia della Brigata Maiella” di Nicola Troilo) che presenta documenti e retroscena delle vicende del padre, Prefetto di Milano.

Ettore Troilo, negli anni della guerra, è un italiano che resta amareggiato, ma non scoraggiato, quando sente apostrofare gli italiani dagli ufficiali alleati con termini dispregiativi: traditori, voltagabbana, ladri, ecc.

Ma ha anche la fortuna di incontrare un altro uomo della sua stessa tempra, l’ufficiale inglese Lionel Wigram. Donato Ricchiuti, un giovane della Brigata caduto il 1° aprile 1944, al Colle delle Ciavole, nel diario dal titolo Nella patria ritrovata racconta così l’incontro col Maggiore Wigram:

«Sopraggiunse dopo non molto il maggiore inglese. Tornava dal comando di Casoli, i suoi occhi brillavano dietro i riflessi del fuoco sulle lenti incorniciate di oro. Era evidentemente soddisfatto. Ci strinse a tutti la mano, si congratulò, poi prendendo la serietà di chi ripone nella prossima azione dell’indesiderabile parlò: – Ragazzi, domani l’avanzata. Sono sicuro che ogni sforzo porrete per la riuscita di essa. E’ essa che dovrà ricondurvi alle vostre case; monconi di case, ma sempre vostri cari nidi d’infanzia -. Parlava il suo cuore. Era corsa la voce che era figlio di madre abruzzese, per noi però era un fratello più che un comandante. Era il propugnatore, era la fede di tutti, vero cuore di patriota, grande figlio d’Inghilterra.»

Lo storico inglese Roger Absalom, recentemente scomparso, autore d’una indagine dal titolo A Strange Alliance (Olschki, Firenze 1991), tradotta quest’anno in italiano col titolo L’alleanza inattesa, nella presentazione all’edizione del libro di William Simpson, A Vatican Lifeline, tradotto e pubblicato a cura del Liceo Scientifico Statale “Fermi” di Sulmona con il titolo La guerra in casa 1943-1944. La resistenza umanitaria dall’Abruzzo al Vaticano, scrive: «Il fenomeno dell’assistenza spontanea era generalizzato in tutta la Regione Abruzzese, con punte più alte nelle Province di L’Aquila, Chieti e Pescara. Sulla base di statistiche desumibili dai documenti conservati negli archivi nazionali di Washington, si può calcolare un coinvolgimento di decine di migliaia di perso-ne nell’assistenza, sempre rischiosa, agli ex prigionieri alleati fuggiti dai campi di concentramento, dopo l’8 settembre. »

Sono anche le parole di Richard Lamb o di Eric Hobsbawm. Ma, forse, le parole più squisite e commoventi sono quelle di Alba De Céspedes, nascosta a Torricella Peligna, che viene ricordata anche da Nicola Troilo: « Entravamo nelle vostre case timidamente: un fuggiasco, un partigiano, è un oggetto ingombrante, un carico di rischi e di compromissioni. Ma voi neppure accennavate a timore o prudenza: subito le vostre donne asciugavano i nostri panni al fuoco, ci avvolgevano nelle loro coperte, rammendavano le nostre calze logore, gettavano un’altra manata di polenta nel paiolo. […] Del resto attorno al vostro fuoco già parecchie persone sedevano e alcune stavano lì da molti giorni. Erano italiani, per lo più: ma non c’era bisogno di passaporto per entrare in casa vostra, né valevano le leggi per la nazionalità e la razza. C’erano inglesi, romeni, sloveni, polacchi, voi non intendevate il loro linguaggio ma ciò non era necessario; che avessero bisogno di aiuto lo capivate lo stesso. Che cosa non vi dobbiamo, cara gente d’Abruzzo? Ci cedevate i vostri letti migliori, le vesti, gratis, se non avevamo denaro.»

Il comandante Troilo riesce ad ottenere, dal maggiore britannico Lionel Wigram, l’autorizzazione a costituire ufficialmente un reparto militare di volontari italiani sulla linea del fronte.

Wigram morirà il 3 febbraio 1944, nella battaglia di Pizzoferrato, che rappresenta il primo combattimento importante della Banda Patrioti della Maiella, come era chiamata agli inizi.

C’è chi ha parlato di Wigram come di un eroe anglo-italiano e qualche anno fa c’è stato un lungo servizio sulla rivista trimestrale “D’Abruzzo”, inverno 2009, che riporta la sintesi del libro “To Reason Why” (citato nel libro di Nicola Troilo), dell’amico e commilitone di Wigram, Denis Forman. Il libro di Forman è dedicato alla moglie di Wigram, Olga, e racconta quel periodo di guerra in Abruzzo e quella terribile battaglia di Pizzoferrato. Il bilancio dell’azione fu di 32 morti (20 tedeschi, 10 italiani, 2 inglesi).

Dopo la battaglia di Pizzoferrato, l’avvocato Ettore Troilo viene invitato a Cava dei Tirreni dallo Stato Maggiore con la proposta di inquadrare i volontari abruzzesi nel nuovo esercito italiano. In questa circostanza, la figura di Ettore Troilo si staglia in tutta la sua grandezza. E il racconto che ne fa il figlio Nicola è senza retorica, senza enfasi. Quasi con distacco. Come un reportage giornalistico. Ecco le parole:

«Il maresciallo Messe fece pressioni su Troilo perché la “Maiella” fosse regolarmente mobilitata, entrasse cioè addirittura nell’Esercito come un reparto regolare, fornito di divisa e munito di stellette e di altri segni distintivi delle Forze Armate Italiane. Evidentemente l’origine “popolare” della “Maiella” non piaceva ai Superiori Comandi. Ma a queste pressioni Troilo oppose il suo desiderio di continuare la lotta di liberazione in piena autonomia, rivendicando il diritto di restare fedeli alle origini ideologiche del gruppo, nato da uno spontaneo desiderio di riscossa, da un anelito alla libertà e alla indipendenza nazionale e sviluppatosi con tutti i caratteri del movimento popolare.

Al tempo stesso, rendendosi interprete dei sentimenti della stragrande maggioranza dei suoi uomini, riaffermò il carattere essenzialmente repubblicano della formazione che combatteva perché una nuova Italia sorgesse dalle rovine, libera da ogni contatto e da ogni vincolo con un passato nefasto.» (p. 93)

Troilo difende e afferma la sua idea di libertà e la sua visione d’un’Italia futura: democratica e repubblicana. Non dimenticava che un monarca, Vittorio Emanuele III, fuggendo attraverso l’Abruzzo, arrivando a Crecchio e quindi a Ortona, si era imbarcato, recandosi a Brindisi e abbandonando l’Italia alla deriva.

Il 9 giugno 1944, oltrepassando il Guado di Coccia, contrafforte della Maiella, vengono liberati i paesi di Campo di Giove, Canzano e Pacentro. A liberare Sulmona, il 13 giugno 1944, arrivano per primi i patrioti della Maiella.

Nel settembre 1944 la Brigata, che non si è sciolta con la liberazione dell’Abruzzo ma ha ripreso la marcia verso il Nord a fianco degli Alleati, lancia il reclutamento di nuovi volontari. Dalla Valle Peligna partono alla volta di Recanati un bel numero di giovani. Per tredici di loro non ci sarà ritorno.

Gilberto Malvestuto, uno degli esponenti più rappresentativi della Brigata Maiella a Sulmona, ha raccontato le memorie di quel tempo e della Brigata nel libro “Sulle ali della memoria”:

“Attraversando il massiccio della Majella madre, di combattimento in combattimento, scese a Sulmona la leggendaria Brigata Maiella nella quale mi arruolai, a Recanati, con il grado di sottotenente, ed assegnato al comando della sezione Mitraglieri della Compagnia Pesante Mista. Presi parte con detta formazione ai furiosi combattimenti sostenuti in Romagna e in Emilia, per la liberazione di Monte Castellaccio, di Brisighella, Monte Mauro, Monte della Volpe, Monte della Siepe, sul Senio, sul Lamone, sul fiume Idice per la liberazione di castel San Pietro e, all’alba del 21 aprile 1945, alla testa della mia sezione Mitraglieri integrata da un plotone della 1ª Compagnia Fucilieri, entrai, tra le primissime truppe liberatrici a Bologna che, intanto, era anche insorta contro le forze tedesche e fasciste poste in fuga precipitosa verso il Nord”

Ad oltre sessanta anni di distanza, la memoria di queste persone che dettero la vita per un ideale di pace non deve spegnersi. Erano giovani. Uno di loro, Oscar Fuà, proveniva da famiglia ebraica. Il fratello Luciano ha fatto ragione di vita la ricerca sulla figura e sulla morte del fratello Oscar. “Ho conosciuto mio fratello – dichiara – solo attraverso il racconto di mia madre. Quando morì, ero piccolo ed ero stato portato da una domestica di famiglia, Maria Palmerini, a Pescosansonesco, dove rimasi per alcuni mesi. Tutta la mia famiglia, con l’arrivo dei tedeschi, fu costretta all’isolamento. Mio padre e mia madre si erano convertiti al Cattolicesimo, perché amici del vescovo Luciano Marcante. E proprio in onore del vescovo, mi avevano attribuito il nome di Luciano”.

La notizia della morte di Oscar fu portata alla famiglia da Stelio Consorte, che riconsegnò alcuni oggetti del ragazzo: una cartolina di Recanati, con alcuni versi di Giacomo Leopardi, non ancora spedita e indirizzata alla sorella Giuseppina; un portafoglio e un pezzo di stoffa dei suoi pantaloni.

La morte di Amleto Contucci, avvenuta il 27.7.1944, viene riferita nei minimi particolari dal Diario storico della Brigata Maiella. Franco Contucci, il figlio, che aveva poco più di un anno quando rimase orfano di padre, lo ricorda come un martire caduto per una guerra che non aveva voluto e contro la quale aveva combattuto.

“Mio padre, – afferma Franco Contucci – lavorava allo stabilimento Dinamite Nobel di Pratola Peligna, dove era rimasto invalido ad un ginocchio per un infortunio sul lavoro. E, pur potendo restare in famiglia a causa della sua invalidità, volle arruolarsi nella Brigata Maiella, spinto da un sentimento di vendetta per i soprusi subiti e da una volontà di lotta contro gli orrori della guerra. Si arruolò con l’ ideale di accelerare la fine d’ una guerra, che aveva provocato la morte e la distruzione di intere famiglie. Nel bombardamento di Sulmona del 30 maggio 1944 era caduto anche il suocero e quella morte lo aveva profondamente addolorato”.

Dalle pagine del Diario della Brigata Maiella emerge la figura di un Contucci che si prodiga instancabilmente in rischiose operazioni militari. Dopo la morte, il comandante Ettore Troilo farà pervenire alla vedova gli effetti del marito: un portafoglio con qualche documento, un orologio con catena, un ago con filo, un po’ di soldi e alcune immagini sacre.

Ennio Pantaleo, di soli 14 anni, arriva a dichiarare il falso sull’età per farsi arruolare. Sarà il più giovane della Brigata. Inutilmente la madre andrà a riprenderlo. Lo ha raccontato nel libro, “Avevo solo quattordici anni”, pubblicato prima dall’Amministrazione Provinciale dell’Aquila ed ora dall’IRES con questa dedica al Comandante Ettore Troilo:

“Il mio pensiero va al comandante Ettore Troilo, artigliere della prima guerra mondiale, affermato professionista, rispettato e amato comandante della Brigata Maiella, da lui fondata, Prefetto di Milano. Con gli occhi e il cuore di adolescente lo vedevo allora capo coraggioso e carismatico, combattente autentico, cittadino esemplare che amava la sua gente e la Patria, che non scendeva a compromessi. Con gli stessi occhi e lo stesso cuore lo vedo ora.”

Non ci furono molte donne nella Brigata Maiella. Forse una decina. Perfino i loro nomi sono scivolati nell’oblio. La storia di Iole Paolini, nata a Sulmona l’8-8-1924 è la storia umile ed eroica delle donne abruzzesi. A sedici anni lavorava alle “riservette” della fabbrica Montecatini di Pratola Peligna. Al bombardamento del 27 agosto era rimasta quattro ore sotto le macerie. Dopo la liberazione di Sulmona e l’arrivo dei patrioti della Brigata Maiella, marito e moglie decisero di arruolarsi alla Brigata. “Facevo un po’ di tutto: cucinare, lavare, curare ferite” ha raccontato. “Ci fermammo a Castel San Pietro, mentre gli altri raggiunsero Bologna. Nel dopoguerra, il comandante Ettore Troilo, divenuto prefetto di Milano, aiutò mio marito a trovare un impiego come infermiere presso l’Ospedale neuro-psichiatrico di Bergamo”.

C’è una storia cosiddetta “minore”, ma solo perché sconosciuta, dal momento che la storia delle donne nella resistenza resta una pagina bianca. La memoria degli abruzzesi che lottarono e morirono per la libertà è un bene prezioso che non va conservato in un museo, ma donato. Un libro è certamente un mezzo importante per comunicare e raccontare il passato. Ma un libro deve essere conosciuto, letto, discusso, amato.

L’operazione culturale realizzata dai fratelli Troilo non è solo e non è tanto un debito famigliare nei confronti d’un tale padre, ma un servizio alla storia e alla cultura abruzzese. A quella cultura che come la Brigata, non deve rimanere circoscritta tra le montagne, ma rivolgersi alla nazione, alla patria, all’Italia. E oltre. Perché è un servizio all’umanità.

Ogni anno, dal 2001, nei giorni intorno al 25 aprile un gruppo di circa 500 persone, giovani e anziani, ripercorrono il “Sentiero della Libertà/Freedom Trail” che era stato il sentiero da Sulmona a Casoli dei prigionieri di guerra alleati in fuga, dei renitenti alla leva della repubblica di Salò, di coloro che si schieravano a fianco degli alleati per liberare l’Italia.

L’idea della manifestazione era stata proposta dalle Associazioni degli ex-prigionieri di guerra inglesi al Liceo Scientifico di Sulmona. Un’idea sviluppata anche dal punto di vista storico e sfociata nel libro “Il sentiero della libertà. Un libro della memoria con Carlo Azeglio Ciampi”. Fu il presidente della Repubblica Carlo Azeglio Ciampi ad inaugurare la prima edizione. Perché anche lui, il 24 marzo 1944, era partito da Sulmona e raggiunse Casoli, come ha raccontato nel diario contenuto nel libro dello Scientifico. E come ricorda anche Nicola Troilo nel suo libro.

Ogni anno, arrivando al Sacrario della Brigata Maiella, viene depositata una lapide in ricordo della manifestazione. In quel luogo, sacro alla memoria dei 55 caduti della Brigata, in quel clima di silenzio e di riflessione, uno dei momenti più commoventi e significativi della Marcia, giovani italiani e stranieri imparano quanto sia duro ma affascinante conquistare e mantenere la libertà. In una delle ultime edizioni della Marcia, un gruppo di studenti francesi venuti dalla Normandia, ha lanciato ai partecipanti questo messaggio: “Il verbo resistere si coniuga sempre al presente”.

Nella recensione al libro di Nicola Troilo, apparsa il 26 agosto scorso sulle pagine del quotidiano “il Centro” a firma di Gino Melchiorre, è scritto che “L’autore non ha parlato mai di se stesso, lui che fu presente in tutta la vicenda bellica insieme al padre”.

Ma c’è una pagina, particolarmente emozionante e degna da sola di entrare nella letteratura della solidarietà umana, la 101 con proseguimento alla 102. Quel giorno, 24-25 marzo 1944, a Taranta Peligna, Nicola ha solo 14 anni. E ne avrà solo 24 quando la scriverà, ricorrendo per tre volte alla parola “Ricordo”:

“A pochi metri dall’abitato di Taranta Peligna, in una chiesa di campagna, furono rinvenuti una trentina di vecchi d’ambo i sessi che, a causa della loro età, non avevano potuto seguire le famiglie nello sfollamento. I vecchi avevano sistemato i loro letti nell’interno della chiesa e dal dicembre avevano vissuto lì, abbandonati da tutti e sottoposti a frequenti crudeli incursioni tedesche che li privarono a poco a poco di ogni cosa. Per mesi si nutrirono di erbe bollite e di rifiuti, alcuni non avevano più la forza di lasciare i loro letti e furono ritrovati immersi in un sudiciume indescrivibile. Il freddo dell’inverno, le privazioni, la paura, le sofferenze avevano annebbiato completamente le loro facoltà intellettuali, li avevano resi bestie. Ricordo che quando portammo loro i primi soccorsi ne trovammo alcuni che razzolavano mani e piedi nel sudiciume, altri che brucavano l’erba. Ricordo che nessuno di loro era in grado di parlare; mugolavano frasi incomprensibili, si agitavano in tutto il corpo con un fremito convulso, cercavano di spiegarsi a gesti. Quando facemmo vedere loro il pane, il caffè, la cioccolata che avevamo portato, nessuno parlò, nessuno si avvicinò a pren-dere qualcosa. Fissavano i viveri come impietriti, piangendo, piangendo di un pianto muto che straziava l’anima. Solo una vecchia, ricordo, si trascinò sulle ginocchia per baciarmi le mani e un’altra si buttò ai piedi di Massimo Di Iorio gridando come una pazza”.

Sembra una pagina da “Se questo è un uomo” di Primo Levi. Oggi, ad Auschwitz, in uno dei primi block del lager, c’è scritto a caratteri cubitali la frase dello scrittore e filosofo George Santayana: “Coloro che non ricordano il passato, sono condannati a ripeterlo”. E’ anche la frase che citiamo spesso ai ragazzi che si incamminano sui sentieri, tra Casoli e Sulmona, percorsi da quei loro coetanei della Brigata Maiella che offrirono la vita per l’ideale della libertà.

(Sulmona, 24 settembre 2011)

Mario Setta

