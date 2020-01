Trofeo “Calisto Del Castello”: domani e lunedì 400 giovani atleti in gara

All’Aremogna parte la stagione agonistica

Roccaraso, 4 gennaio.– Comincia la stagione agonistica dello sci alpino sulle piste del comprensorio Skipass Alto Sangro e comincia con un grande classico: il trofeo “Calisto Del Castello”. Domani e lunedì 6 gennaio saranno circa 400 i giovani atleti in gara all’Aremogna in occasione della 15esima edizione di questo memorial: una gara di slalom gigante aperta alle categorie Topolini, Superbaby, Baby, Cuccioli, Ragazzi, Allievi, Aspiranti, Giovani e Seniores.

Il Trofeo “Del Castello”, in questa edizione, si svilupperà in due giornate: domenica sarà la volta delle categorie Topolini, Superbaby, Baby e Cuccioli mentre il giorno successivo saranno in pista i Ragazzi, Allievi, Aspiranti, Giovani e Seniores.

Si tratta di una competizione che apre la stagione delle prove agonistiche sulle piste del comprensorio dello Skipass Alto Sangro ed è dedicata all’ imprenditore che più di tutti ha creduto nelle potenzialità di sviluppo del turismo bianco riuscendo a traghettare Roccaraso e l’Alto Sangro nel prestigioso club dei migliori comprensori sciistici italiani.

“Per tutti noi è sempre un appuntamento di grande significato – ha spiegato il presidente del Consorzio Skipass Alto Sangro, Bonaventura Margadonna – Calisto Del Castello è stato un imprenditore che ha tracciato la strada dello sviluppo del turismo montano abruzzese. Una strada che noi stiamo ora cercando di percorrere con lo stesso impegno per permettere a questo comprensorio di seguire costantemente la strada dell’innovazione e del potenziamento per essere sempre più competitivo nel panorama nazionale. Calisto Del Castello queste potenzialità le aveva lette tante anni fa con grande lungimiranza, avviando la trasformazione di Roccaraso e dell’Alto Sangro in una stazione sciistica all’avanguardia”.

La cerimonia di premiazione si svolgerà nella sala consiliare “Spataro” del Comune di Roccaraso.(h. 10,30)