Roccaraso, 4 gennaio– Saranno circa 400 i giovani atleti che domani mattina all’Aremogna si presenteranno al cancelletto di partenza della 13esima edizione del Trofeo “Calisto Del Castello”. Non sarà soltanto un’attesa prova di slalom gigante che di fatto apre la stagione agonistica nel comprensorio Skipass Alto Sangro. Ma sarà, soprattutto, una grande festa dello sport dedicata all’imprenditore di Roccaraso che con le sue capacità e le sue intuizioni ha contribuito in maniera determinante prima allo sviluppo della stazione dell’Aremogna e poi alla nascita del comprensorio sciistico che oggi è uno dei più grandi ed apprezzati d’Italia.

“Sarà sicuramente una gara bellissima sotto il profilo agonistico con tanti giovani e bravi sciatori in pista a confrontarsi nella prima competizione della stagione – ha spiegato il presidente del Consorzio Skipass Alto Sangro, Bonaventura Margadonna – Quella di Calisto Del Castello è una figura imprenditoriale e umana che rappresenta un esempio di capacità e di solidarietà che va trasmesso alle nuove generazioni. Se oggi siamo un punto di riferimento per il turismo invernale – ha aggiunto Margadonna – lo dobbiamo a imprenditori di questo livello che hanno progettato e realizzato lo sviluppo di un articolato sistema di impianti di risalita, d’innevamento programmato e di servizi che oggi rappresentano un modello per tutte le località che hanno l’ambizione di diventare stazioni sciistiche attrattive dal punto turistico e in grado di mettere in moto l’economia dei territori”.

La cerimonia di premiazione si svolgerà, a partire dalle ore 16, nella sala consiliare “Spataro” del Comune di Roccaraso