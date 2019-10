Trieste: il cordoglio della Uil Pentenziaria Abruzzo per la morte dei due poliziotti

Sulmona,4 ottobre- La UIL Penitenziaria da me rappresentata esprime tutto il suo cordoglio per il barbaro assassinio perpetrato oggi a Trieste a danno dei due giovani servitori dello Stato.Esprimo tutta la mia vicinanza ai parenti e a tutti gli amici della Polizia di Stato per il dolore che in questo momento stanno sopportando.Le forze armate mai come quest’anno stanno sperimentando un tragico record di morti ammazzati.Dopo i 4 carabinieri che hanno perso la loro vita a seguito dell’assolvimento del proprio dovere oggi è toccato a due agenti della Polizia di Stato.Troppi per un lavoro che più che in paese civile sembra di svolgerlo in un paese in guerra. Lo scrive questa sera in una nota Mauro Nardella della Uil Penitenziaria Abruzzo