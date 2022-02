Tribunali: tornano a scioperare gli avvocati di Sulmona dal 21 febbraio al 1 marzo

Sulmona,10 febbraio-Riprende anche a Sulmona, come nelle altre città abruzzesi, la lotta in difesa del Tribunale a rischio chiusura in autunno se non interverranno in tempo iniziative concrete da parte del Ministero e del Governo per salvaguardare il diritto alla sopravvivenza dei cosidetti Tribunali minori. Anche per questa ragione e tenere alta l’attenzione il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Sulmona, all’unanimità dei presenti, d’intesa con gli Ordini Forensi di Avezzano, Lanciano e Vasto e in attuazione della conforme volontà già espressa dall’Assemblea degli Iscritti, con l’auspicio che il Governo si esprima in senso favorevole alla richiesta proroga, con conseguente revoca della presente, proclama astensione l’astensione dalle udienze e da ogni attività giudiziaria nel settore civile e penale con decorrenza dal 21 febbraio e sino al 1 marzo 2022 compreso. L’iniziativa si aggiunge all’altra del gennaio scorso quando la sospensione dell’attività duro’ tre giorni