Tribunali: Tedeschi (Sulmona), ma quali sono le proposte tecniche idonee presentate da Avezzano ?

Sulmona, 28 aprile- “Il Consiglio dell’Ordine degli avvocati di Sulmona crede doveroso, anche e soprattutto alla luce dei più recenti comunicati affidati alla stampa, riaffermare il ruolo prevalentemente tecnico della commissione “Tribunali d’Abruzzo” costituita dalla Regione Abruzzo con delibera di giunta regionale numero 640/17 peraltro composta da rappresentanti degli Ordini Forensi interessanti”.Lo scrive in una nota il Presidente del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Sulmona,Gabriele Tedeschi,intervenendo nel dibattito che si è aperto dopo la mancata partecipazione del sindaco di Sulmona alle audizioni promosse dalla Commissione Tribunali in Consiglio regionale

“Infatti il ruolo della commissione- prosegue Tedeschi- è quello di fornire alla Regione e quindi al governo Nazionale, le soluzioni tecniche finalizzate alla salvaguardia dei Tribunali abruzzesi soppressi, e al momento sul tavolo della commissione stessa c’è soltanto la specifica e articolata soluzione tecnica prospettata da questo ordine sulla base della delle ormai note e osservazioni del Presidente del tribunale di Sulmona, dottor Giorgio Di Benedetto e del Procuratore della repubblica di Sulmona dottor Giuseppe Bellelli. Ciò nondimeno all’ordine degli avvocati di Sulmona piace evidenziare, come già ribadito più volte in ogni sede, che sarebbe opportuno che i rappresentanti di Avezzano e della Marsica non si fermassero alle sole dichiarazione di intenti, (peraltro ancora non chiaramente esplicitate) sull’unificazione o l’accorpamento dei tribunali di Sulmona e di Avezzano, ma indicassero in maniera puntuale, così come l’ordine di Sulmona ha già provveduto a fare, le soluzioni tecniche ritenute più idonee ” (h.9,00)