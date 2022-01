Tribunali: solidarietà di D’Eramo(Lega),Pagano (Fi) e Sigismondi (Fdi) agli avvocati in protesta

“L’impegno è totale per la difesa dei presìdi abruzzesi della legalità”

Sulmona,20 gennaio- “Esprimiamo piena solidarietà agli avvocati del Foro di Sulmona e degli altri Tribunali subprovinciali abruzzesi a rischio chiusura, per la manifestazione di protesta che stanno conducendo in questi giorni. La battaglia per la salvaguardia dei nostri presìdi giudiziari è sacrosanta e condivisa nello spirito e nelle motivazioni, ancor più che ad oggi la situazione resta inspiegabilmente in bilico e senza che si intraveda un barlume di speranza. A tal proposito, auspichiamo che l’incontro richiesto dal presidente della Regione Abruzzo, Marco Marsilio, al ministro della Giustizia, Marta Cartabia, avvenga al più presto, con l’obiettivo di individuare la migliore soluzione possibile per evitare di danneggiare oltremodo la nostra regione. L’impegno su questo tema è totale e continua ad investire anche i nostri gruppi parlamentari, decisi a proseguire nella difesa di questi fondamentali presìdi della legalità”. La nota congiunta dei segretari regionali di Lega, Forza Italia e Fratelli d’Italia, Luigi D’Eramo, Nazario Pagano ed Etelwardo Sigismondi