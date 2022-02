Tribunali: Sigismondi(Fdi),un risultato importante per l’Abruzzo

“Da subito a lavoro per una soluzione definitiva del riordino delle geografie giudiziarie che tuteli tutti i territori”

Sulmona,17 febbraio- “Esprimo soddisfazione per l’approvazione dell’emendamento che proroga la chiusura dei Tribunali al 1 gennaio 2024. Un risultato ottenuto grazie alla tenacia dei territori, attraverso un grande lavoro di condivisione ed azioni di costante raccordo tra Regione, Comuni, Ordini professionali e parlamentari, e anche grazie all’ininterrotto impegno del presidente Marsilio.

L’obiettivo primario da raggiungere in queste ore era quello di non privare l’Abruzzo dei quattro importanti presidi di legalità . Oggi ha vinto lo spirito di unità che la politica abruzzese è riuscita ad attuare. Siamo consapevoli di come la proroga sia una misura di carattere temporaneo ed è, dunque, indispensabile che si prosegua, da subito, con lo stesso lavoro di squadra ad una soluzione definitiva per il riordino della geografia giudiziarie che non penalizzi i territori. Fratelli d’Italia continuerà, responsabilmente, a garantire il proprio impegno”. La nota del segretario regionale Fratelli d’Italia, Etelwardo Sigismondi