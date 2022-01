Tribunali: pronto emendamento Grippa (M5S) per proroga e personale

Sulmona,17 gennaio-“Voglio ringraziare la collega parlamentare del Movimento 5 Stelle Carmela Grippa che alla Camera dei Deputati ha presentato un argomentato emendamento al decreto Milleproroghe per mantenere in attività i tribunali abruzzesi di Sulmona, Avezzano, Lanciano e Vasto. Alla proposta abbiamo lavorato in sinergia con le Istituzioni dei territori dell’Abruzzo interno e costiero che ringrazio parimenti per la disponibilità e la fattiva collaborazione”. Lo annuncia oggi la senatrice Gabriella Di Girolamo(M5S)

“Grazie a un lavoro condiviso tra Istituzioni spiega- abbiamo prodotto argomentazioni aggiuntive a sostegno di una ulteriore proroga dell’attività dei tribunali di cui è stata disposta la chiusura il prossimo 14 settembre 2022. Allo stesso tempo, abbiamo attivato tutti i canali politici e istituzionali per dare la giusta rilevanza all’emendamento “salvatribunali” e alle significative considerazioni che lo motivano e che fino ad oggi, purtroppo, non sono state pienamente ascoltate dalle strutture politiche e tecniche ministeriali.

Sulla battaglia per mantenere in vita i tribunali abruzzesi, fondamentali presidi di legalità e giustizia, ci impegneremo con determinazione fino all’ultimo, condividendo ogni sforzo con tutte le forze politiche e sociali, come fatto fino ad oggi. Fino al precedente Governo Conte, le proposte di proroga sono state ottenute nonostante la perdurante rigidità della struttura tecnica ministeriale che sembra non voler rivedere le scelte operate con la riforma della geografia giudiziaria. Oggi, al netto del lavoro che in Senato continuiamo a fare con la proposta di Legge Caliendo per garantire continuità ai tribunali territoriali, l’emendamento della collega Grippa al Milleproroghe in esame alla Camera è da ritenersi quanto mai urgente e prioritario”.