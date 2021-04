Tribunali minori: Sigismondi(Fdi)”Stupito dell’attacco della Lega al nostro Capogruppo”

Sulmona, 19 aprile- Non si è fatta attendere la risposta secca del Segretario regionale di Fratelli d’Italia Etelwardo Sigismondi alle considerazioni dell’on.Luigi D’Eramo sulla vicenda dei Tribunali minori “Fratelli d’Italia- sostiene Sigismondi- non ha rivolto nessuna invettiva nei confronti del Governo nazionale, ha solamente avuto il merito di rinnovare l’attenzione su una battaglia volta a salvare i tribunali abruzzesi di Avezzano, Sulmona, Lanciano e Vasto, che abbiamo condotto da sempre in prima linea e che, insieme agli amici della maggioranza, abbiamo portato anche in Consiglio regionale con l’approvazione di una proposta di legge da presentare in Parlamento per superare e scongiurare la chiusura degli stessi uffici giudiziari. Una battaglia che siamo pronti a proseguire, al fianco dei nostri alleati, alla Camera e al Senato, affinché tale legge venga calendarizzata il prima possibile.

Lodevole, quindi, è stata l’azione di Guerino Testa – uno dei consiglieri regionali più attenti e puntuali sulle problematiche della regione – volta a riaccendere i riflettori su un argomento la cui l’importanza non può sfuggire a nessuno.Non nascondo di essere stupito dell’attacco al nostro capogruppo Testa, e quindi a Fratelli d’Italia, da parte di un partito nostro alleato. Non è la prima volta che ciò accade. A tale riguardo mi preme chiarire che Fratelli d’Italia non ha alcuna intenzione di ingaggiare polemiche con partiti con i quali condivide il governo di molti enti locali e con i quali vuole costruire nuovi successi elettorali. Non alimenteremo quindi nessun ‘gioco’ volto a dividere il centrodestra e che avvantaggerebbe solo la coalizione di sinistra”.