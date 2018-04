Tribunali minori: Pd alza la voce, ma la città chi la rappresenta ?

Sulmona, 27 aprile– “Anche la città di Avezzano ha iniziato a conoscere la Sindaca di Sulmona Anna Maria Casini che ieri mattina non ha preso parte all’udienza che si è svolta all’Aquila, presso la Regione Abruzzo, per illustrare tutte le azioni intraprese per la salvaguardia dei Tribunali di Avezzano e Sulmona” – affermano dal circolo Pd di Sulmona.

“Che abbia deciso di non partecipare per ragioni personali o perché alla questione attribuisce solo un carattere tecnico e non politico, anche solo per una questione di rispetto la città di Sulmona doveva essere rappresentata. Rispetto non solo nei confronti delle altre Istituzioni sedute a quel tavolo ma soprattutto di quanti, tra i cittadini di Sulmona, si oppongono da anni alla chiusura del Tribunale cittadino. Probabilmente la Casini avrà avuto le sue ragioni per non partecipare ma è possibile che tra tutti i componenti della Giunta, quelli rimasti ovviamente, e tra tutti i consiglieri di maggioranza, quella che non ha problemi di numeri secondo il Consigliere Comunale Fabio Pingue, nessuno sia stato informato di questa riunione e nessuno abbia ritenuto opportuno dover partecipare o suggerire alla Sindaca di mandare un rappresentante della città? O la questione del Tribunale di Sulmona appare, alla Casini, un problema meno importante rispetto alla tenuta della sua maggioranza?” (h. 14,00)