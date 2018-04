Tribunali minori: oggi audito il sindaco di Avezzano nella Commissione regionale. Sulmona non si presenta

L’Aquila, 26 aprile– Il Presidente del Consiglio regionale Giuseppe Di Pangrazio ha riunito oggi la Commissione per la salvaguardia dei tribunali minori che ha audito il sindaco di Avezzano, Gabriele De Angelis. L’audizione era stata prevista congiuntamente con il sindaco di Sulmona, Annamaria Casini, che non ha potuto essere presente a causa di impedimenti personali.

“Ho auspicato una visione ed una strategia comune tra Avezzano e Sulmona che finora non è emersa – ha affermato Di Pangrazio – Pertanto il mio lavoro continuerà con il favorire una convergenza territoriale al fine di mettere in condizione gli organi governativi dello Stato, di valutare una proposta unitaria ed organica tra i tribunali di Avezzano e Sulmona, che renda ulteriormente propositivo il lavoro svolto dalla Commissione che coordino. La salvaguardia di questi presidi – ha aggiunto il Presidente- deve essere vista in un’ottica più ampia e slegata da dinamiche localistiche, superando ogni rischio di divisione tra i territori ed il conseguente impoverimento generale di tutto l’Abruzzo interno. Ad oggi resta in campo l’ipotesi di lavoro – spiega Di Pangrazio – legata ad una proposta unitaria tra Sulmona ed Avezzano sul modello di quanto già espresso da Vasto e Lanciano, ad ogni modo la Commissione rimetterà il proprio lavoro istruttorio ed estremamente oggettivo, supportando tutti i necessari successi passaggi istituzionali, con numeri, dati ed esigenze peculiari che sono emersi nelle procedure della Commissione attraverso la documentazione acquisita e dalle numerose e partecipate audizioni”. Il sindaco di Avezzano ha riconosciuto la bontà del lavoro svolto dalla Commissione, esprimendo piena soddisfazione per la conduzione del Presidente Di Pangrazio, ringraziandolo inoltre per aver elevato il confronto ed il dibattito sui tribunali minori a tema di interesse regionale slegato da campanilismi locali.(h. 17,00)