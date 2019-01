Tribunali minori: le perplessità della Uil sulle dichiarazioni di Di Maio

Sulmona, 21 gennaio.- Dopo le esternazioni fatte dal Ministro del MISE nelle due uscite elettorali abruzzesi di Sulmona e Vasto sulla questione salvataggio tribunali la UIL si dice molto perplessa e desiderosa di certezze.Ad affermarlo sono il componente della segreteria confederale CST UIL Adriatica Gran Sasso Mauro Nardella e il Segretario Generale Regionale della UIL PA Franco Migliarini

“Nel sottolineare la componente laica della UIL e della sua estraneità a qualsiasi credo politico- dice la Uil- non possiamo fare altro che dividerci, così come è logico fare dopo il trattamento riservato alla Commissione voluta dalla Regione per l’elaborazione del documento pro salvataggio dei tribunali di Avezzano, Lanciano, Sulmona e Vasto dal ministro della Giustizia pro tempore, sulla possibilità o meno che una cosa del genere possa verificarsi.

Di Maio ha affermato che presto arriverà il ministro Bonafede (Lo stesso ministro che qualche settimana ha “boicottato” l’incontro con la Commissione Regionale pro salvataggio tribunali minori) e che rassicurerà ancor di più sul fatto che i tribunali in Abruzzo non chiuderanno. Vorremmo tanto credere che ciò che è uscito dalla bocca del vice premier possa rappresentare il vero. Tuttavia l’esperienza ci porta giustamente a pretendere, visti i tempi elettorali in cui viviamo, che più che le parole alla UIL serve vedere i fatti e possibilmente prima del 10 di Febbraio Non vogliamo fare preclusioni – concludono i due sindacalisti- sul fatto che alle parole di Di Maio possano seguire fattive deliberazioni. Ne tantomeno vorremmo passare per i pessimisti di turno. Quello che la UIL vuole è che una Regione falcidiata da innumerevoli problematiche non venga ulteriormente presa in giro. L’Abruzzo non lo merita ed è per questo che qualora non dovesse materializzarsi la promessa dimaiana non lo sopporteremmo ne tantomeno lo perdoneremmo” (h. 12,45).