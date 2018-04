Tribunali minori: il sindaco non partecipa all’audizione della Commissione e ora cerca di giustificarsi

– Peccato che il Consiglio comunale non fosse stato informato di questo passaggio e non avesse avvertito la sensibilità di decidere la strategia migliore da portare avanti

Sulmona, 26 aprile-“La salvaguardia dei Tribunali minori abruzzesi passa attraverso una “soluzione tecnica” di ben altra portata rispetto a un tentativo di “accordo politico dal basso” che riporta indietro di anni il tono e i contenuti della discussione”. E’ quanto afferma il sindaco Annamaria Casini in risposta alle polemiche sollevate sulla stampa a margine dell’audizione dinanzi alla Commissione regionale inerente i tribunali abruzzesi. “Ci saremmo aspettati dalla Commissione una più coraggiosa impostazione che riempisse di contenuti ipotesi di riorganizzazione della geografia giudiziaria, sulle quali i territori si sarebbero potuti esprimere. Oggi, invece, l’unica proposta tecnica sul tavolo della Commissione regionale è proprio quella presentata da Sulmona e dal suo comprensorio. Vista” continua il sindaco “ l’impostazione dei lavori data dalla Commissione, ho l’impressione che si stia percorrendo una strada meramente politica, forse perchè le elezioni regionali sono alle porte. Malgrado il lavoro svolto finora, è bene ricordare che né la Regione nè la Commissione sono competenti in merito alla determinazioni riguardo la geografia giudiziaria regionale, essendo di esclusiva prerogativa del Governo, al quale dovremo affidare e, dunque, promuovere le istanze. La mia assenza oggi all’audizione era stata annunciata e giustificata. Inoltre, già nella precedente audizione questa amministrazione, facendosi portavoce di un intero territorio, aveva avuto modo di apportare il proprio contributo depositando la delibera approvata dal Comune di Sulmona in un Consiglio straordinario, all’interno del Palazzo di Giustizia, unitamente a quella dei Comuni del territorio, esponendo in maniera chiara e determinata le motivazioni alla base di una battaglia contro l’assurda ipotesi di taglio dei tribunali minori, senza voler essere trascinati in competizioni tra territori” conclude il sindaco Annamaria Casini “sono aperta al dialogo e confido, pertanto, in un confronto con il sindaco di Avezzano Gabriele De Angelis e con gli altri attori del sistema finalmente su aspetti di merito”.

