Tribunali: la lotta continua, tra speranze e incertezze

Oggi a L’Aquila l’inaugurazione dell’anno giudiziario. Quali segnali sono arrivati per la battaglia che si sta portando avanti per evitare la chiusura delle sedi nelle citta non capoluogo di Provincia (Avezzano,Sulmona,Lancianoi e Vasto)? Ecco le riflessioni dell’avv.Luca Tirabassi Presidente del Consiglio dell’Ordine degli avvocati di Sulmona e quelle di Marco Marsilio Presidente della Regione

Sulmona,22 gennaio- All’inaugurazione dell’Anno Giudiziario, tenutasi questa mattina a L’Aquila, l’Avv. Silvana Vassalli, Presidente del COA di Lanciano, in rappresentanza di tutti gli Ordini Forensi d’Abruzzo, e alla presenza dei rispettivi Presidenti, ha illustrato, in modo puntuale ed efficace, le molteplici ragioni che impongono, a nostro avviso, la Salvaguardia dei Tribunali di Avezzano, Lanciano, Sulmona e Vasto e, in particolare, la necessità che venga approvata, al più presto, la richiesta proroga del termine di chiusura.Al riguardo- rileva Luca Tirabassi– la Presidente della Corte d’Appello di L’Aquila, Dott.ssa Francabandera, sottolineando l’imminenza del 14 settembre p.v., da un lato, ha precisato che il previsto accorpamento potrà realizzarsi solo attraverso l’utilizzo, per un periodo transitorio, degli uffici giudiziari soppressi, stante l’attuale carenza di spazi nelle sedi accorpanti e, dall’altro, ha espresso il proprio disappunto per la mancata interlocuzione, da parte del Ministro Cartabia, sia con l’Avvocatura e sia con la stessa Magistratura. Ciò nonostante, il rappresentante del Ministro, nel proprio successivo intervento, non ha espresso alcuna posizione sulla questione, sicché, alla fine della cerimonia, unitamente al Presidente del COA di Avezzano, ho ribadito al delegato del Ministro l’esigenza che, anche in ragione della perdurante emergenza pandemica, restino in piena ed autonoma funzione ed operatività i nostri 4 Tribunali, rinnovando la richiesta di un incontro urgente con la Cartabia.Ci è stato promesso- conclude Tirabassi- che tutto sarebbe stato riferito tempestivamente al Ministro con il relativo impegno a favorire il richiesto incontro, condividendosene l’assoluta e improcrastinabile necessità”.

Il Presidente della Giunta regionale d’Abruzzo, Marco Marsilio, collegato da remoto all’inaugurazione dell’anno giudiziario, esprime apprezzamento per le misurate e sagge riflessioni offerte dalla Presidente della Corte di Appello de L’Aquila, d.ssa Fabrizia Francabandera, e si complimenta per i risultati raggiunti nell’attività dagli uffici giudiziari abruzzesi.

In particolare, il passaggio dedicato alle difficoltà e alle incertezze legate alla soppressione dei tribunali di Avezzano, Lanciano, Sulmona e Vasto, espresse con la prudenza e l’equilibrio suggerito dal ruolo e dal contesto, dovrebbero far riflettere il Ministero della Giustizia, finora tetragono nella sua determinazione nell’applicare la prevista soppressione. Mi auguro che le parole espresse in una occasione così solenne, possano finalmente scardinare tanta testardaggine, aprendo la strada all’approvazione in Parlamento dell’emendamento da me sollecitato e sostenuto dai parlamentari abruzzesi (e non solo) di tutti i partiti che prevede la proroga di due anni, utile anche a rivedere la geografia giudiziaria nel suo complesso.

Rilevanti anche i passaggi sui nuovi criteri ‘filtro’ per il rinvio a giudizio, per non disperdere più energie a coltivare processi-spettacolo che si risolvono in assoluzioni seriali, ma che comportano un carico di sofferenza e di pene per gli imputati, in favore del criterio del ragionevole pronostico positivo, che permette di concentrare l’azione giudiziaria sui casi di più evidente e certa colpevolezza; e quello sulla necessità di recuperare la credibilità della Magistratura e delle Istituzioni dello Stato presso i cittadini seguendo la strada dell’efficienza, dell’efficacia, dell’imparzialità e della serietà dei comportamenti, invece di alimentare polemiche distruttive tra i diversi Organi dello Stato