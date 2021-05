Tribunali: Di Girolamo (M5S):”Facciamo gioco di squadra”

Sulmona, 28 maggio- “La mobilitazione dei sindaci nella giornata di ieri ha confermato la consapevolezza che ci ha sempre guidato: tutti dobbiamo lavorare per il bene esclusivo della comunità. La battaglia per mantenere aperti ed efficienti i presidi di legalità del territorio continua e deve continuare in un fronte unito. Per questo siamo pronti a sostenere qualsiasi emendamento che vada in questa direzione, a prescindere dal gruppo parlamentare promotore, valutando quello che ha maggiore possibilità di essere approvato”. Così i parlamentari abruzzesi del Movimento 5 Stelle Grippa, Di Girolamo e Castaldi che si erano già impegnati in precedenza per vedere prorogata l’apertura delle sedi dei tribunali minori che secondo la revisione della geografia giudiziaria risultano soppresse e accorpate ai tribunali di Chieti e L’Aquila. “L’obiettivo è evitare che i nostri concittadini debbano affrontare difficoltosi spostamenti per la tutela dei loro diritti oppure addirittura rinunciare ad essi a causa dell’assenza di tribunali sul territorio”, concludono i parlamentari.