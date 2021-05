Tribunali abruzzesi da salvare: i partiti promettono sostegno

Oggi la delegazione abruzzese ha avuto una serie di incontri a Roma. Di Pangrazio: “soddisfatti per gli impegni presi, ora vogliamo i fatti” . Intanto sabato mattina manifestazioni pubbliche nelle quattro città

Sulmona, 27 maggio- Capigruppo parlamentari “favorevoli” alla proroga della chiusura dei quattro Tribunali abruzzesi oltre il 14 settembre 2022. La trasferta dei sindaci di Avezzano, Lanciano, Sulmona e Vasto, Gianni Di Pangrazio, Mario Pupillo (che è anche presidente della provincia di Chieti), Anna Maria Casini e Francesco Menna, il presidente della provincia dell’Aquila, Angelo Caruso, insieme ai presidenti degli ordini degli avvocati, Franco Colucci, Silvana Anna Vassalli, Luca Tirabassi e Vittorio Melone per una serie di incontri con i referenti dei gruppi parlamentari, almeno come dichiarazione di intenti, ha avuto successo.

Gli onorevoli Federico Conte, (Articolo uno Leu), Andrea Del Mastro Delle Vedove, (responsabile dipartimento giustizia di Fratelli d’Italia), insieme al coordinatore regionale abruzzese, Etel Sigismondi; la senatrice Simona Malpezzi (capogruppo Pd) con Luciano D’Alfonso e Stefania Pezzopane; il senatore Ettore Antonio Licheri (capogruppo Movimento 5 Stelle) e Gabriella Di Girolamo;; la deputata Maria Elena Boschi, capogruppo di Italia Viva, insieme a Camillo D’Alessandro; l’onorevole Roberto Occhiuto, capogruppo di Forza Italia, insieme al sotto segretario alla giustizia Francesco Paolo Sisto e al senatore Nazario Pagano; Iacopo Morrone, responsabile dipartimento giustizia della Lega insieme a Luigi D’Eramo, seppur in ordine sparso, hanno assicurato il sostegno alla proroga. La delegazione abruzzese ha sottolineato le criticità e le difficoltà derivanti dalla soppressione di indispensabili presidi di giustizia in aree di grande fragilità segnate dai terremoti del 2009 e 2016 e ora alle prese con l’emergenza covid.

La delegazione guidata dal sindaco di Avezzano, Gianni Di Pangrazio, “ha ribadito a chiare note a tutti i gruppi parlamentari che la salvaguardia dei Tribunali abruzzesi è fondamentale per le aree dell’Abruzzo: l’eventuale chiusura, oltre che aprire un’autostrada per la criminalità, darebbe un colpo letale all’economia, la viabilità e l’ambiente di questo splemdido lembo d’Abruzzo. Il nostro primo obiettivo è ottenere la proroga in vista della tanto attesa riforma della geografia giudiziaria”.

Ora, naturalmente, si attendono i fatti, ovvero, la concretizzazione degli emendamenti presentati da alcuni onorevoli abruzzesi per prolungare la “vita” dei quattro Tribunali nella speranza di agganciare la riforma.

LeU (Liberi e Uguali) – On. Federico Conte: Sarà presentato un emendamento per sostenere la proroga alla chiusura dei tribunali.

Fratelli D’Italia -Presenti On. Andrea del Mastro delle Vedove e il coord. Reg.le abruzzo, Etel Sigismondi: Presenteremo un emendamento e rassicuriamo sull’esito positivo dell’azione che intraprenderemo.

5 Stelle – Presenti il Sen,. Ettore Antonio Licheri (capogruppo al senato), Sen. Gabriella Di Girolamo: Sostegno incondizionato del gruppo in ragione e forza della logica.

PD – Presenti il Sen. Luciano D’Alfonso, Sen. Simona Malpezzi (capogruppo al senato), On. Stefania Pezzopane: Una scelta di buon senso giusta e saggia (Malpezzi). Le ragioni inducono al diritto della proroga e la soppressione sarebbe una rovina per il sistema giudiziario in Abruzzo (D’Alfonso). Una battaglia già sostenuta in passato e oggi da difendere con determinazione (Pezzopane).

Italia Viva – Presenti On. Maria Elena Boschi (capogruppo alla camera) – On. Camillo D’Alessandro – Sen. Laura Garavina: Non ci sono problemi a sostenere la proroga e confido in una comune disponibilità politica per oggettive motivazioni (Boschi). Ci impegneremo per sostenere la proroga e ogni azione per la salvaguardia dei tribunali (D’Alessandro).

Forza Italia – Presenti On. Roberto Occhiuto – Sen. Nazario Pagano – On. Francesco Paolo Sisto (sottosegretario alla giustizia): Conseguire il risultato di deflazionare il carico di lavoro dei tribunali (Occhiuto). Sostenere la proroga a fronte di una realtà complessa e frazionata (Pagano). Una decisione da sostenere con forza, causa Covid e terremoti, in attesa di un processo di revisione per stabilire nuovi percorsi legislativi per questi presìdi.

Lega – Presenti l’On. Jacopo Morrone – l’On. Luigi d’Eramo: La proroga è necessaria e la sosterremo con convinzione attraverso gli emendamenti che presenteremo nelle commissioni (Jacopo Morrone). Abbiamo già approvato, nella Regione Abruzzo, una legge per sostenere i costi per il mantenimento dei tribunali e ora sosteniamo con forza la proroga contro la soppressione.