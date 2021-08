Tribunale:Bianchi(Fdi) riprende lo sciopero della fame

Con una nota diramata poco fa la Consigliera comunale di Fdi torna ad attivare un’iniziativa clamorosa che già nel 2013 aveva fatto molto “ rumore”. E in una città dove la politica si alimenta solo di veleni, odio e banalità pur di conquistare un pizzico di visibilità questo della Bianchi è un gesto clamoroso fatto con convinzione per difendere il diritto di una città ed un territorio a non essere mortificati ancora. E di questi tempi sicuramente non è poco

Sulmona, 2 agosto– Comunico che alla luce dell’andamento dei lavori parlamentari relativi all’emendamento sul differimento della chiusura dei palazzi di giustizia abruzzesi ed in particolare quello di Sulmona, a decorrere da oggi ho deciso di revocare la sospensione dello sciopero della fame sancita nel 2013 all’esito dell’accordo tra Ministero della Giustizia ed Ordine degli Avvocati di Sulmona. Per l’effetto rimarrò a disposizione astenendomi dal cibo con la sola idratazione presso i locali di pertinenza dell’ordine degli Avvocati. Tanto vi dovevo per la Vostra opportuna conoscenza. Avv. Elisabetta Bianchi-