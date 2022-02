Tribunale: revocato lo sciopero degli avvocati a Sulmona

Sulmona, 22 febbraio -L’Assemblea degli Avvocati, tenutasi oggi pomeriggio, ha valutato in modo molto positivo il risultato raggiunto, ottenuto anche grazie a scelte programmatiche e strategiche, promosse dal Consiglio, e sempre supportate dal costante e proficuo sostegno del Foro.

Preso atto della fiducia posta ed ottenuta, nella giornata di ieri, dal Governo sul testo di conversione in legge del decreto milleproroghe contenente il differimento al 1 gennaio 2024 del termine di chiusura del Tribunale di Sulmona e degli altri 3 Tribunali abruzzesi non provinciali, l’Assemblea ha accolto, all’unanimità, la proposta del Consiglio di revocare l’astensione, con effetto dal 28 febbraio p.v. nel rispetto del termine minimo di preavviso previsto per legge.Il Tribunale di Sulmona è ancora vivo ed è una vittoria di tutta la città e di tutto il circondario.Un ringraziamento sentito ai Parlamentari, al Presidente della Regione e delle Province di Aq e Chieti e ai Sindaci.Adesso si apre una fase nuova che, sempre attraverso il confronto delle idee ed il dialogo, dovrà condurre alla definitiva riorganizzazione della geografia giudiziaria in Abruzzo, con l’obiettivo di coniugare al meglio efficienza e prossimità, a tutela dei cittadini e dei nostri territori.Così in una nota Il Presidente dell’Ordine degli Avvocati di Sulmona Luca Tirabassi