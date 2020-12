Tre idee per Sulmona,se si trovano

La proposta-provocazione arriva dall’ing. Massimiliano Ventresca che negli anni scorsi aveva dato vita insieme ad altri giovani professionisti e studenti universitari al laboratorio di politica e cultura “Patto per Sulmona”e che presto potrebbe tornare in attività anche in vista delle prossime amministrative. Attraverso una lettera-aperta al nostro giornale chiede alla politica locale di avanzare almeno tre proposte concrete, credibili,necessarie a costruire una nuova e forte solidarietà della politica da mettere al servizio della città. Sarà possibile? Francamente non sappiamo, ma dobbiamo renderci conto un po’ tutti che in città la stagione delle chiacchiere e delle promesse è ormai finita. Serve ben altro, se si vuole

Sulmona, 27 dicembre– Caro drettore,anche se impegni di lavoro mi costringono lontano dalla mia Sulmona e dall’Abruzzo seguo con grande attenzione il dibattito politico che si sta sviluppando in città in vista delle prossime amministrative. Anni addietro, come ricorderai certamente, avevo organizzato con un gruppo di giovani amici e professionisti del territorio l’Associazione “ Patto per Sulmona” un laboratorio di politica e cultura e spesso ci siamo sforzati di avanzare,anche criticamente,ma sempre con l’intento di costruire una politica migliore a Sulmona, una serie di proposte organiche .

Non avevamo sbagliato tant’è che probabilmente nelle prossime settimane, raccogliendo le tante sollecitazioni di amici e conoscenti, rimetteremo in moto il nostro progetto con altri amici ed energie fresche, perchè è dovere di tutti contribuire a far cose migliori per la nostra Sulmona.

Perché? La riflessione fatta nei giorni scorsi sul Corriere Peligno da Asterix sul tema “ ma che politica è questa?” ha risvegliato in noi quella passionaccia che aveva sempre distinto il nostro impegno. In verità le cose che percepisco di questi tempi anche da lontano non possono piacere perché mai la politica nella nostra città era stata così vuota,litigiosa,inconcludente incapace di unire e di trovarsi a combattere battaglie imp0rtanti dietro una sola bandiera: quella di Sulmona.

Spesso si fa un errore di fondo nel confondere la buona Amministrazione ovvero il Governo della città con la buona politica quella che appartiene ai partiti o Associazioni Invece è un elemento distintivo di fondo perché se la politica è incapace di fare oggi buone proposte come puo’ pensare domani di esprimere una nuova classe dirigente? Quindi prima di tutto la crisi della politica. La condizione di Sulmona non mi sembra molto diversa da quella esistente sul territorio provinciale o regionale.Le ultime elezioni amministrative lo hanno dimostrato chiaramente Da quello che leggo sui giornali anche in realtà importanti la condizione non è diversa dalla nostra Che significa?

Secondo me è oggi l’organizzazione dei partiti non è piu’ come una volta né è in grado di conquistare l’attenzione e l’interesse della gente. E poiché il problema non sarà di facile soluzione per il momento dobbiamo pensare alla nostra città Sarà possibile? Lo vedremo nelle prossime settimane sopratutto se riusciremo a percepire la concreta volontà di cambiare questa condizione Ed allora vorrei suggere,proprio a te che hai sempre mostrato tanta attenzione e sensibiltà per questi temi, di provare a raccogliere dai sulmonesi e da quelli che credono ad una politica diversa almeno tre ( 3) idee necessarie per costruire una città migliore. Puo’ sembrare una sciocchezza avanzare una proposta così minimale eppure, vorrei tanto sbagliarmi, le proposte che ti arriveranno, probailmente, non saranno molte.

Mi piacerebbe sopratutto leggere le idee di quelle persone che si lamentano in continuazione e poi si nascondono sempre. L’aspetto positivo di questa iniziativa, secondo me, potrebbe rappresentare il primo passo per cominciare a costruire qualcosa per la città del futuro attraverso uno sforzo comune. Insomma un “ Patto” vero, utile indispesabile per Sulmona. Grazie della disponibilità e sempre forza Sulmona!!

Massimiliano Ventresca

(già coordinatore di “PattoperSulmona”)