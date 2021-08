Travolto ed ucciso da un trattore.Muore un uomo di 55 anni a Torre de Passeri

Torre de Passeri, 12 agosto– Tragedia oggi pomeriggio alla periferia di Torre de Passeri dove un uomo di 55 anni è morto dopo essere stato travolto da un trattore che stava conducendo per alcuni lavori all’interno di un terreno di sua proprietà. Non ancora c chiare le cause dell’incidente su cui stanno indagando i carabinieri di Popoli.. Prontamente scattati i soccorsi del 118 intervenuto sul posto. Si era alzata in volo anche l’eliambulanza.Ogni sforzo però è risultati vano perché quando sono arrivati i soccorritori l’uomo aveva già cessato di vivere