Trasporto pubblico: è tempo della chiarezza. Bianchi, il Comune si attivi presto

Sulmona,26 gennaio– L’ex Consigliere comunale e leader del movimento ‘Direzione Sulmona’ suona la sveglia e sollecita un confronto serrato con Regione eì, società Trasporti e con Rfi. Non è tollerabile che un territorio come quello del Centro Abruzzo,di proporzioni vaste, continua ad essere mortificato da una serie di carenze e disservizi sopratutto per i collegamenti con la Capitale

Sulmona, 26 gennaio– In attesa del ripristino degli orari ante pandemia della linea di autobus TUA Sulmona-Roma è ineludibile che la amministrazione comunale di Sulmona guidata dal Sindaco Di Piero, ed in particolare l’Assessore ai trasporti Attilio D’Andrea M5S, si faccia parte attiva ed entri nel dibattito insieme ai sindaci della Valle Peligna per salvaguardare la speditezza dei collegamenti via autostrada con la Capitale che, per quanto si legge sulle anticipazioni di stampa, tra soppressione di fermate, proposta di insensati hub di accentramento passeggeri con paventati cambi a Pratola Peligna, Avezzano o Magliano dei Marsi, deprimono, complicandola inutilmente, la fluidità della tratta – già demolita nel tempo- fino a disincentivarne l’utilizzo in un territorio che non ha ancora ben chiaro se eleggere come prioritario il trasporto su ferro o su gomma e che al momento è carente sia dell’uno che dell’altro per le continue metamorfosi progettuali in un momento storico in cui i prezzi così alti dei carburanti non si registravano dal 2013.

L’indugio sulla contrazione degli investimenti per il trasposto pubblico, sommato al costo del pedaggio autostradale si sta straducendo in una vera e propria stangata per i pendolari e certo non incentiva l’insediamento di residenze nelle aree interne dell’Abruzzo; pertanto Noi di Direzione Sulmona auspichiamo che sia reso pubblico e partecipato il dibattito sulla mobilità quale assetto strategico integrato che interessa tutti i cittadini dei Comuni della Valle Peligna nell’ottica del risparmio energetico, del minor impatto sull’ambiente e del ben vivere i sistemi infrastrutturali di collegamento. Così in una nota Elisabetta Bianchi -Direzione Sulmona