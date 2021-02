Trasporti:velocizzazione Pescara-Roma, La Porta(Lega) “Opera strategica”

Sulmona, 19 febbraio – “La velocizzazione del collegamento ferroviario Pescara Roma è, finalmente, ritenuta opera strategica nell’ambito del miglioramento delle infrastrutture nazionali di trasporto. Bene ha fatto il nostro leader, Matteo Salvini, ad affrontarlo tra i primi argomenti trattati con il neo ministro Enrico Giovannini.” E’ la dichiarazione della consigliera regionale della Lega, Antonietta La Porta.

“In questi giorni si è concluso anche il progetto di pre-fattibilità del gruppo di lavoro congiunto tra Mit, Rfi, Regione Abruzzo e Regione Lazio. Un altro passo avanti verso un l’obiettivo di rendere veloce ed efficiente il collegamento con la Capitale. Quasi un anno fa è stata approvata la mia risoluzione. Ribadisco che una delle prime opere necessarie a migliorare la linea sarebbe la realizzazione di una galleria tra i comuni di Vicovaro e Marcellina. Quest’opera, come si legge nella risoluzione stessa, permetterebbe di creare il secondo binario fino a Vicovaro creando un importante hub sia per i comuni della Valle dell’Aniene che per tutto il traffico ferroviario e stradale proveniente dall’Abruzzo e dalle regioni adriatiche. Quando terminerà la pandemia non dobbiamo farci trovare in ritardo ma pronti con le infrastrutture, dobbiamo lavorare per scelte di mobilità sostenibile. Velocizzare il collegamento con Roma significa dare un impulso all’economia di tutto il centro Italia.”