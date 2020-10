Trasporti, Tua inaugura Sala Operativa multifiunzionale

Pescara,8 ottobre- – Autobus intelligenti che dialogano, per mezzo delle infrastrutture di rete aziendali, con una Sala Operativa e alla quale forniscono, in tempo reale, ogni informazione in termini di operatività dell’esercizio e di sicurezza per l’utenza. Ma non solo. La Tua , azienda unica di trasporto regionale, aggiunge un ulteriore tassello nel proprio percorso di implementazione digitale, un altro decisivo passo in avanti nel percorso orientato ad una sempre progressiva digitalizzazione della flotta. Ma anche ad un maggiore incremento della bigliettazione elettronica e all’informatizzazione dei dati. E lo fa presentando la Sala Operativa multifunzionale, una nuova struttura che permette di supervisionare, in tempo reale, i propri servizi e sfruttare automaticamente la capillarità degli stessi che vengono garantiti sull’intero territorio regionale.I nuovi autobus, infatti, sono dotati di “un’intelligenza di bordo” che alimenta continuamente le informazioni della Sala Operativa in materia di traffico, di gestione dell’esercizio, di utenza, ma anche per quanto riguarda le situazioni di necessità.

In altri termini, i bus di ultima generazione e le altre tecnologie di Tua consentono alla Sala Operativa di ricevere, elaborare, trasmettere e rielaborare ogni informazione relativa agli oltre 4300 servizi quotidiani garantiti. –Insomma, un patrimonio di informazioni automatiche utili a gestire al meglio il servizio e intervenire, in modo efficace, in qualsiasi momento, smistando allarmi, coinvolgendo altri enti ed interfacciandosi con altri soggetti e supportando ogni decisione legata all’esercizio.La Sala Operativa di Tua, dunque, si presenta come il collettore di un patrimonio intangibile di informazioni per migliorare continuamente il servizio grazie all’uso sinergico dei gestionali già in uso in Azienda come quello per il monitoraggio della flotta, ma anche quello relativo alla gestione della bigliettazione. “L’inaugurazione della nuova Sala Operativa multifunzionale rappresenta un momento di ulteriore crescita per l’Azienda – ha spiegato il presidente Tua Gianfranco Giuliante – che si dota di un servizio gestionale strategico. La Sala Operativa ci permette di sfruttare in modo diretto ed immediato la tecnologia di cui sono dotati sia i nostri bus che i nostri servizi. Da oggi – ha aggiunto Giuliante – grazie alla capillarità della nostra offerta sull’intero territorio regionale possiamo attuare un monitoraggio ancora più efficace in termini di servizio e di sicurezza. L’architettura della nostra Sala Operativa multifunzionale – ha concluso – garantisce, anche in caso necessità, una fonte di informazioni utili per Enti ed istituzioni”