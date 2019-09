Trasporti: ripristino corsa per il carcere. Nardella (Uil) ringrazia il Comune di Sulmona

Sulmona, 3 settembre– Nel momento in cui ho saputo della decisione da parte dell’Amministrazione Comunale di modificare il percorso della linea C1 al fine di ripristinare la fermata all’ingresso del penitenziario peligno e della decisione sempre da parte del Comune di Sulmona di correre ai ripari dopo la denuncia della Uil che aveva chiesto all’Ente di tornare sui suoi passi e rimettere in auge la corsa che dalla stazione ferroviaria porta al carcere di Sulmona, ho capito quanto sia importante la collaborazione e, soprattutto, ottenere una risposta efficace ed immediata da parte dei “contraenti”.Ci compiace il fatto che non sia passata inosservata la nostra segnalazione e la necessità, così come evidenziato dal TDM, di tener conto anche dei soggetti più deboli del processo di riorganizzazione. L’invito è stato prontamente recepito dal vice sindaco Luigi Biagi e dal funzionario Di Lorenzo che non hanno omesso di prendere contatti anche con il Direttore del penitenziario per capirci meglio.Ringrazio per questo motivi il Sindaco della Città di Sulmona Annamaria Casini e tutti coloro i quali hanno fatto sì che Dimitri riconquistasse un sorriso.Lo scrive oggi in una nota Il Componente CST UIL Adriatica Gran Sasso Mauro Nardella