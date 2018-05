Trasporti: pronti 29 milioni di euro per acquisto 68 nuovi bus

Lo ha annunciato questa mattina a Pescara il Presidente della Regione D’Alfonso nel corso di una conferenza stampa. Andranno a rafforzare il parco mezzi della Società TUA.La fornitura riguarda 33 autobus a gasolio e 35 elettrici.19 saranno destinati a potenziare la dotazione delle aree urbane di Pescara, Chieti e L’Aquila,

Sulmona,11 maggio– Sarà pubblicato mercoledì prossimo il bando per l’acquisto di 68 nuovi autobus da destinare al trasporto pubblico locale in Abruzzo, con un investimento complessivo di 29 milioni di euro. Lo ha annunciato questa mattina a Pescara il presidente della giunta regionale Luciano D’Alfonso, nel corso di una conferenza stampa a cui ha partecipato anche il presidente di Tua, Tullio Tonelli.

La fornitura riguarda 33 autobus a gasolio e 35 elettrici, che saranno finanziati con risorse del Por Fesr e del Masterplan. “Il rinnovo del parco rotabile con veicoli efficienti, a basso impatto ambientale e a ridotto consumo – ha spiegato D’Alfonso – assume una funzione decisiva nel garantire l’attrattività dei trasporti pubblici, maggiori condizioni di sicurezza e di comfort per i cittadini, oltre a migliorare la gestione sostenibile della mobilità in particolare nelle aree urbane”.

Con l’entrata in esercizio dei nuovi mezzi, l’età media del parco rotabile si abbasserà dagli attuali 12, a 7 anni, in linea con la media europea. Dei 68 autobus, 19 saranno destinati a potenziare la dotazione delle aree urbane di Pescara, Chieti e L’Aquila, mentre per quanto riguarda Teramo, si attendono le decisioni strategiche che saranno assunte dalla prossima amministrazione comunale. Per il rinnovo del parco rotabile attualmente in esercizio, la Regione ha deciso di investire complessivamente oltre 118 milioni di euro, di cui 47 per il settore gomma e 71 per il ferro . (h. 14,30)