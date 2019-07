Trasporti: Pingue e la “ politica dei due forni” della Consigliera Scoccia

Sulmona, 23 luglio- “ Era appena lo scorso ottobre, quando, insieme a Maurizio Di Nicola, allora consigliere regionale delegato ai trasporti, eravamo riusciti, attraverso una politica di ascolto e azione, a soddisfare le esigenze dei comitati dei pendolari di Sulmona. Lavoro, complesso, ma trasparente ed efficace. Lavoro che sarà vanificato dai disagi che l’attuale Giunta Regionale regalerà ai pendolari abruzzesi e che contrasta nettamente con la “politica dei due forni”sposata dalla Consigliera Scoccia”.

Non va per il sottile il Consigliere comunale di Sulmona, Fabio Pingue, sicuramente tra i piu’ attenti e impegnati sulle grandi questioni che interessano il territorio. Questa volta raccoglie l’appello del Comitato pendolari che temono tagli ai servizi della Sulmona-Roma negando al Centro Abruzzo un’offerta di servizi di fondamentale iportanza

Tornando a parlare della Scoccia Pingue aggiunge “Fa l’opposizione alla sua maggioranza e la maggioranza all’opposizione, a suon di annunciate “battaglie”, senza alcuna proposta e restando di fatto sempre indenne da responsabilità di governo.

E no. Marianna, hai già fatto la campagna elettorale. Una propaganda forte con la quale hai scelto di schierarti a destra. Ti sei coraggiosamente posta in aperta discontinuità all’attuale opposizione e perfino alla politica di tuo marito Andrea Gerosolimo, Assessore della precedente legislatura di centro sinistra. Decisione difficile, suppongo. Dovevi essere fermamente convinta della capacità di governo dei tuoi alleati.

Ebbene, a pochissimi mesi dalle elezioni, la presa di distanza dall’operato della Giunta- continua Pingue– con toni tanto forti, su temi centrali quali le politiche sanitarie e i trasporti, disconosce quelle scelte. Questo, però, può significare solo due cose: ammettere di aver completamente sbagliato, oppure di essersi alleata con il favorito, sfruttando “l’effetto Lega” pur di conquistare lo scranno, indipendentemente da qualsivoglia condivisione di idee e progetti.

Marianna, sei componente della maggioranza di Governo di questa Regione e questo territorio non ha bisogno di grida di battaglia, di adunata alle armi o di forcaiole rivendicazioni. Ha bisogno di Donne e Uomini che lavorino per rispondere con concretezza alle responsabilità che si sono assunti, che siano propositivi, che producano soluzioni, che risolvano i problemi con atti e provvedimenti.

Risparmiaci i teatrini a cui stiamo assistendo, scegli definitivamente se essere forza di governo e contribuire con il tuo lavoro ai risultati attesi, oppure, con estrema dignità passa in minoranza e denuncia l’incapacità di questa giunta.

Lascia fare l’opposizione all’opposizione. Tu sei nella posizione, privilegiata, di poter (e dover) dare risposte. Fallo. Fabio Pingue ” (h. 15,00)

L. D. M.