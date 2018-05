Trasporti, parte da lunedì una settimana delicata per la vertenza TUA spa

Sulmona, 26 maggio-“Nella giornata di lunedì prossimo terrò presso la sede della Giunta regionale, a Pescara, un incontro con i sindacati rappresentativi dei lavoratori di Sistema Spa, il liquidatore della società, ed i vertici aziendali di T.U.A. S.p.A. per condividere il percorso più idoneo a salvaguardare i posti di lavoro oggetto di procedura di licenziamento e la tenuta economica futura della Società unica del trasporto pubblico abruzzese”- Lo ha annunciato il Consigliere delegato ai Trasporti Maurizio Di Nicola.

Proprio ieri il Consiglio regionale ha approvato la risoluzione con la quale ha impegnato il Presidente della Giunta regionale affinché:

1) siano fornite indicazioni operative all’organo gestionale della TUA Spa per procedere ad esperire tutte le azioni possibili, nel rispetto del vigente quadro normativo nazionale e regionale, atte a proporre al maggior numero possibile di lavoratori di Sistema Srl occasioni di impiego lavorativo, compatibilmente con le attuali esigenze di fabbisogno del personale della Società unica del trasporto pubblico abruzzese e mediante oggettivi criteri di selezione, con particolare attenzione alle mansioni di “bigliettazione” e “autista”;

2) nel rispetto del vigente quadro normativo nazionale e regionale, sia avviata un’attività di ricognizione delle esigenze/fabbisogni di personale in capo alle società a partecipazione pubblica in ambito regionaleper favorire, compatibilmente con l’equilibrio dei quadri economici finanziari dei bilanci delle stesse, l’acquisizione in servizio di personale dipendente di Sistema Srl iscritto nella piattaforma ANPAL;

3) siano attivate, entro 120 giorni dall’approvazione della presente risoluzione, iniziative legislative, a carattere regionale, finalizzate all’istituzione dell’Agenzia della mobilità regionale e dell’Osservatorio del trasporto regionale al fine di potere impiegare la restante parte del personale di Sistema Srl, assoggettato a procedura di licenziamento collettivo, con certezza di copertura finanziaria derivante dalle attività tipiche dell’istituenda Agenzia della mobilità, attraverso specifica valorizzazione professionale dei lavoratori nelle procedure di selezione pubblica. ” In qualità di delegato ai trasporti- Ha concluso Di Nicola- su questi indirizzi consiliari intendo operare nelle prossime settimane” (h. 13,00)