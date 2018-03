Trasporti:  ora il Pd Centro Abruzzo alza la voce

Sulmona, 18 marzo L’allarme lanciato ieri dal sindaco di Pratola peligna,Antonella Di Nino, sulla vicenda sui probabili tagli che la società regionale di trasporti Tua intende effettuare anche sul nostro territorio ha dato una scossa alla politica locale. Se molti amministrazioni, a cominciare da quella di Sulmona, non hanno ancora percepito la delicatezza del problema ieri sera in un locale alla periferia della città c’è stata una riunione di esponenti e amministratori e simpatizzanti Pd del territorio per avviare una riflessione sul voto del 4 aprile scorso e natualmente sulla vicenda dei trasporti. Nel corso della riunione è emerso un giudizio severo sulle scarse attenzioni del governo regionale negli ultimi anni ha portato avanti per il centro Abruzzo e sull’inefficienza del partito che va rilanciato, riorganizzato con energie nuove per affrontare le sfide dei prossimi mesi. Sulla vicenda Tua è stato concordato che già da domani mattina del problema sarà investito il gruppo consiliare in Regione mentre si sta lavorando alla costituzione di una consulta degli amministratori del centrosinistra della Valle peligna (h.9.00)