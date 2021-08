Trasporti: Masci incontra Vice Presidente Tua

Sulmona, 24 agosto– Nella giornata di ieri mi sono incontrato con il Vice Presidente della Tua Antonio Prospero per sottoporgli i problemi del collegamento fra Sulmona e Roma, della riduzione delle corse e della eliminazione di una fermata in città. Ritengo che la interlocuzione non vada fatta da chi amministra attraverso comunicati o lamentazioni, ma con incontri diretti, utili a rappresentare le rispettive esigenze e trovare comuni soluzioni. Il problema che scontano i pendolari della nostra zona e coloro che vogliono raggiungere Roma con autobus e non con treno (conosciamo gli attuali tempi biblici di percorrenza) è legato, in certi orari, alla scarsa utenza che rende il servizio di trasporto fortemente passivo.

Il Vice Presidente mi ha assicurato un interessamento affinché per parte del servizio sia trovata immediata e particolare soluzione tale da sostenere i minori incassi dovuti alla ridotta utenza in determinate fasce orarie, così ripristinando i collegamenti. Si provvederà inoltre a ripristinare la fermata alla villa comunale (in realtà alcune corse la continuano a svolgere regolarmente), seppur la maggior parte della utenza utilizza la fermata posta al di sotto di Ponte Capograssi. Così in una nota Vittorio Masci – Candidato Sindaco del centro destra (h.14,00)