Trasporti: ma chi deve difendere il Centro Abruzzo ?

Intanto L’Aquila e Avezzano sollecitano la Regione a non ridurre le corse per Roma. A Sulmona e nel territorio tutto tace con il rischio di creare disagi anche all’Alto Sangro e alla Valle del Sagittario. La politica si muova e anche presto-

Sulmona,6 giugno- Il grido d’allarme lo aveva lanciato il sindaco di Pratola Antonella Di Nino qualche settimana fa a proposito del rischio di un ridimensionamento, ovvero di tagli, delle corse sulla Sulmona- Roma e aveva sollecitato alla mobilitazione. Ma all’appello della Di Nino non abbiamo trovato attenzione da parte di quegli amministratori che consumano tempo in chiacchiere e a macinare acqua. Figuriamoci a Sulmona dove nessun consigliere comunale ( di maggioranza e di opposizione) nessun Assessore e nemmeno il sindaco hanno preso in considerazione il problema.

Non se n’è accorto nemmeno il Consigliere regionale o la senatrice che dovrebbero difendere gli interessi del territorio. E mentre a Sulmona e nel centro Abruzzo nessun0o si muove a L’Aquila e ad Avezzano i rispettivi Consigli comunali hanno assunto una posizione forte e unitaria per chiedere alla Regione di non ridurre l’offerta dei servizi dei trasporti con il taglio di corse sulle tratte L’Aquila-Roma e sulla Avezzano- Roma. Dalle nostre parti il problema è ancora piu’ delicato perché tagliare alcune corse che collegano la città con Roma significa isolare ancor piu’ l’Alto Sangro e la Valle del Sagittario (Scanno) con la capitale. Ma il problema sta a testimoniare ancora una volta lo scarso grado di considerazione che il Centro Abruzzo ottiene sui tavoli della programmazione regionale dove tutti gli esperimenti,soprattutto se dannosi, partono sempre( guarda caso) proprio da queste parti.(h. 9,30)