Trasporti: la Regione tranquillizza i pendolari del Centro Abruzzo

Sulmona, 29 Ottobre- La Regione Abruzzo, nell’incontro di oggi, ha chiesto alle aziende di trasportoTua S.p.A. e AbruzzoBus – Sangritana S.p.A. di rettificare il nuovo piano d’esercizio reso pubblico in questi giorni e di mantenere, ovvero laddove possibile integrare in questa fase di transizione, il numero di corse sulle linee “Sulmona-Roma” e “Avezzano-Roma”.

La scelta di affidare ad AbruzzoBus – Sangritana S.p.A. le corse commerciali deve tradursi in un miglioramento dei servizi erogati all’utenza, a partire dai mezzi utilizzati per il trasporto, in aderenza alle aspettative della clientela (come ad esempio wi-fi e sevizi igienici a bordo). Per tale ragione, la Regione Abruzzo ha scelto di mettere a disposizione delle società di trasporto pubblico le risorse finalizzate a rinnovare il parco mezzi, con 200 nuovi autobus, per la rete trasportistica regionale. Fin da adesso ci si scusa per ogni eventuale disguido che in questa delicata fase di trasformazione potesse capitare, nella certezza che sarà prontamente risolto. Lo ha reso noto questa sera il Consigliere della Regione Abruzzo delegato ai trasporti Maurizio Di Nicola( nella foto)