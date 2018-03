Trasporti: il sindaco Casini annuncia di aver contattato la Regione per evitare tagli

Sulmona, 20 marzo- “La richiesta di chiarimenti in merito ai paventati tagli alle corse degli autobus sulla linea Sulmona-Roma e la necessità di un incontro urgente con i vertici della società “Tua” e della Regione. E’ quanto ho posto all’attenzione del Consigliere regionale con delega ai Trasporti Camillo D’Alessandro, che ho contattato immediatamente venerdi scorso, non appena sono venuta a conoscenza delle preoccupazioni evidenziate dal Comitato dei pendolari del territorio. Ho sollecitato, inoltre, anche formalmente, il Presidente della Regione, Luciano D’Alfonso, chiedendo di farsi parte attiva per un incontro con la società “Tua”, così da poter affrontare le problematiche relative alla mobilità e al trasporto nelle aree interne, tenendo presente le conseguenze che un eventuale riduzione delle corse sulla tratta Sulmona – Roma comporterebbe sul nostro territorio”. Lo afferma il sindaco Annamaria Casini.“Non sono per la politica degli annunci, ma per le soluzioni ai problemi. Sono in attesa di una risposta, convinta che scongiurare una riorganizzazione che prevede la riduzione di un servizio importante per i nostri cittadini, i quali quotidianamente si recano a Roma per motivi di studio, di lavoro o di salute, sia l’obiettivo. Per cui sto continuando a sollecitare la Regione, nell’interesse dei pendolari e della collettività”. (h.9,30)