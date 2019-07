Trasporti: il Pd alza la voce, una politica dannosa sopratutto per le aree interne

Sulmona, 30 luglio– Il Pd in Consiglio regionale non abbassa la guardia e sulla politica dei trasporti incalza e ” bacchetta” la Giunta regionale. Il Capogruppo a Palazzo dell’Emiciclo Silvio Paolucci alza la voce ed evidenzia i rischi sopratutto per le aree interne “Oltre al taglio di un milione di chilometri di servizi essenziali per recuperare risorse finanziarie finalizzate a trasformare collegamenti attualmente svolti in regime di libero mercato in servizi minimi, ora arriva un’altra doccia fredda per i trasporti nella nostra regione”. E’ quanto afferma il Capogruppo del Pd Silvio Paolucci che spiega: “Tua sta procedendo speditamente verso una dismissione dei servizi TPL, privatizzando, di fatto, attraverso il sistema delle sub-concessioni, 2 milioni di chilometri. Il territorio più colpito sarà quello della provincia di L’Aquila, dove sono previsti circa 800.000 chilometri da affidare ai privati. Seguono i territori di Pescara e Teramo con poco meno di 500.000 chilometri per ciascuna provincia. Chiude Chieti dove sono previste cessioni di quote di servizio per 250.000 chilometri. Nel mentre è tutta da accertare la legittimità della nomina del CdA di Tua, la Giunta lenta che rallenta l’Abruzzo decide da un lato di tagliare e privatizzare, dall’altro di affidare nuove corse senza il corrispettivo economico a copertura delle spese. Una situazione altamente instabile che rischia di far deflagrare il bilancio aziendale”.

“A tutto ciò – prosegue Paolucci – si aggiungono anche i problemi nelle officine, come per esempio in quella di Chieti dove le manutenzioni saranno ridotte dal prossimo 1 agosto ed altre attività addirittura sospese. Non sembrano esaurirsi le brutte notizie su questo settore, che sta vivendo un vero e proprio assalto alla scelta di mantenere i servizi di TPL sotto il pieno controllo pubblico. Quel che temiamo più d’ogni cosa è rappresentato, invece, dagli effetti di tale riorganizzazione sui servizi erogati all’utenza. Un piano che nella sua impostazione penalizza le aree più fragili d’Abruzzo, ampliando ulteriormente la distanza delle aree periferiche dai centri di offerta dei servizi, in evidente contrasto con la strategia nazionali e regionale sulle Aree interne“.

“Inoltre, quali saranno ripercussioni sul piano del fabbisogno del personale della Tua? Ci saranno degli esuberi legati alle privatizzazioni?” si chiede il Consigliere del Pd. “Molti sono gli interrogativi che aleggiano su questa operazione, che in ogni caso dimostra la volontà politica della Giunta Marsilio di smantellare pezzo per pezzo la riforma portata avanti nel passato, i cui effetti sono riusciti ad assicurare una condizione di equilibrio economico-finanziario, dopo i disastri di Arpa, l’affidamento in house a Tua, ed un piano da 50 milioni di euro per l’acquisto di 206 nuovi autobus, alcuni dei quali già in servizio. Il conto di queste discutibili scelte della destra di Governo – conclude Paolucci – ben presto verrà presentato a tutti gli abruzzesi” (h. 13,15)